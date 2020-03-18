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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 15:26
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Роскомнадзор бдит. За фейки о коронавирусе СМИ обещают лишать лицензии

После появления сообщений о распылении лекарств против коронавируса над Москвой и Петербургом Роскомнадзор взялся наводить порядок в информации о Covid-19.

Ведомство в сообщении 18 марта на своем сайте сообщило, что ввело тотальный мониторинг всех средств массовой информации, соцсетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет распространения недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди россиян.

Всеми выявленными фактами фейков или осознанно ложных сообщений Роскомнадзор пообещал поделиться с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой.

Нарушителей будет карать и сам Роскомнадзор. В отношении нарушителей будут приниматься меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий.ъ

Ранее Роскомнадзор призвал россиян доверять данным властей и не поддаваться на уловки мошенников, которые пользуются ситуацией вокруг коронавируса.

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Комментарии (2)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Всё хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного, печального сюрприза
За исключеньем пустяка....
Snaky
В багдаде всё спокойно(с) :))
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