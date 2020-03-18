Роскомнадзор бдит. За фейки о коронавирусе СМИ обещают лишать лицензии

После появления сообщений о распылении лекарств против коронавируса над Москвой и Петербургом Роскомнадзор взялся наводить порядок в информации о Covid-19.
Ведомство в сообщении 18 марта на своем сайте сообщило, что ввело тотальный мониторинг всех средств массовой информации, соцсетей, видеохостингов, телерадиовещательных компаний на предмет распространения недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство среди россиян.
Всеми выявленными фактами фейков или осознанно ложных сообщений Роскомнадзор пообещал поделиться с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой.
Нарушителей будет карать и сам Роскомнадзор. В отношении нарушителей будут приниматься меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий.ъ
Ранее Роскомнадзор призвал россиян доверять данным властей и не поддаваться на уловки мошенников, которые пользуются ситуацией вокруг коронавируса.