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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 20:55
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Комитет по законности опроверг фейки об обрызгиваниях Петербурга лекарствами от коронавируса с вертолета

Петербургские правоохранительные органы планируют вычислить «шутника», который распространил в соцсетях ложную информацию о якобы готовящимся распылении лекарства для дезинфекции над Санкт-Петербургом. Об этом вечером 17 марта сообщили в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Ранее днём в соцсетях, в основном, в мессенджере WhatsApp в чатах школ и детсадов множилось предупреждение о дезинфекции и необходимости закрыть окна и балконы.

«Никаких подобных мероприятий не планируется. Распространяемая информация – полный фейк, нацеленный посеять панику в городе. Никаких планов по привлечению военнослужащих и военной техники в профилактике короновируса нет», – заверила Ольга Аришина, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга.

Аналогичный фейк сегодня распространялся по Нижнему Новгороду.

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Комментарии (5)

Ruticon
весна, вирус.....шизоиды в счастье)))
Antivse
Тем не менее, за сегодняшний день вертолетов над деревней пролетело больше, чем за весь месяц. Не считая вип-дачников, те каждые выходные летают...
idiot
Да как же? Еще вчера ночью в виде снега - что бы никто не догадался.
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