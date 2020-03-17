Комитет по законности опроверг фейки об обрызгиваниях Петербурга лекарствами от коронавируса с вертолета

Петербургские правоохранительные органы планируют вычислить «шутника», который распространил в соцсетях ложную информацию о якобы готовящимся распылении лекарства для дезинфекции над Санкт-Петербургом. Об этом вечером 17 марта сообщили в Комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Ранее днём в соцсетях, в основном, в мессенджере WhatsApp в чатах школ и детсадов множилось предупреждение о дезинфекции и необходимости закрыть окна и балконы.

«Никаких подобных мероприятий не планируется. Распространяемая информация – полный фейк, нацеленный посеять панику в городе. Никаких планов по привлечению военнослужащих и военной техники в профилактике короновируса нет», – заверила Ольга Аришина, председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга.