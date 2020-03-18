Петербургская синагога призывает прихожан соблюдать рекомендации врачей и провериться на коронавирус, если есть симптомы

«Надо просить всех, чтобы были максимально внимательны к своим состоянию, окружению, прислушивались к рекомендациям врачей и Минздрава. Потому что не хочется оказаться в ситуациях, в которых оказываются другие страны сегодня из-за несоблюдения этих правил», — считает раввин.

Раввин Большой хоральной синагоги Петербурга Шауль Брук порекомендовал горожанам придерживаться рекомендаций врачей и провериться на коронавирус нового типа, если у них есть сомнения или симптомы. Об этом он заявил «Фонтанке» 18 марта.

«Очень тревожит эта ситуация и, мне кажется, чем больше мы будем к ней внимательны, тем больше человеческих жизней можно будет спасти», — поделился мнением Шауль Брук.



Как стало известно «Фонтанке», недавно у дочери одного из раввинов петербургской синагоги диагностировали коронавирус. Эту информацию подтвердили Брук и пресс-служба синагоги. Девушка вместе с мужем приезжала в Петербург на праздник Пурим 9 марта. Они посещали синагогу и другие общественные места, пробыв в городе около недели — с 5 по 11 марта.



Симптомы заболевания у дочери раввина появились через 4 дня после приезда в Израиль. Сейчас она госпитализирована, ее состояние оценивается как удовлетворительное, уточнили в пресс-службе синагоги.



Как рассказал «Фонтанке» раввин Шауль Брук, отец девушки «на волне вируса остался дома, чтобы наверняка».



Раввин самоизолировался вечером 10 марта. «У него нет подтвержденного диагноза коронавирус. Врач поставил ОРВИ. Он находится дома в удовлетворительном состоянии», — сообщили в пресс-службе центра религиозной жизни еврейской общины.

