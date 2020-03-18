FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
73.89р82.31р
СРОЧНО

О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

18.03.2020 11:46
6
Печать

Avito и «Юла» начали блокировать объявления о продаже масок. У первого сервиса возникли трудности

Онлайн-сервисы бесплатных объявлений с 18 марта начали блокировку сообщений о продаже медицинских масок. Если с «Юлы» такие предложения мгновенно исчезают, то у специалистов Avito возникли трудности. В PR-службе площадки «Фонтанке» объяснили причину.

«Данный процесс потребовал пересмотра алгоритмов многоуровневой службы модерации, и новые правила блокировки вступают в силу с сегодняшнего дня. Также нам пришлось задействовать дополнительный штат специалистов ручной модерации, чтобы найти «особо одаренных продавцов», которые прячут одноразовые маски под другие товары. И это тоже займет какое-то время», — сообщил представитель компании Никита Девятов.

В Avito отметили, что надеются на исчезновение всех подобных объявлений с площадки в ближайшее время.

Накануне оба онлайн-сервиса приняли решение о блокировке предложений по продаже медицинских масок «до момента принятия правительством РФ решения относительно политики онлайн-продажи лекарств и медицинских товаров».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (6)

hal9000
А где люди в масках??кто их покупает если никто в них не ходит??..)
eaglex
Вчера искали маски - заказчик требования выставил приехать с масками. Потом в яндексе реклама маски по 50 р от 100 шт. С доставкой. Так что кто в ложился в аферу с масками уже и сайты сделали и рекламу оплатили.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний