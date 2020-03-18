Avito и «Юла» начали блокировать объявления о продаже масок. У первого сервиса возникли трудности

Онлайн-сервисы бесплатных объявлений с 18 марта начали блокировку сообщений о продаже медицинских масок. Если с «Юлы» такие предложения мгновенно исчезают, то у специалистов Avito возникли трудности. В PR-службе площадки «Фонтанке» объяснили причину.



«Данный процесс потребовал пересмотра алгоритмов многоуровневой службы модерации, и новые правила блокировки вступают в силу с сегодняшнего дня. Также нам пришлось задействовать дополнительный штат специалистов ручной модерации, чтобы найти «особо одаренных продавцов», которые прячут одноразовые маски под другие товары. И это тоже займет какое-то время», — сообщил представитель компании Никита Девятов.

