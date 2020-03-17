РИА Новости: РПЛ, КХЛ и другие российские чемпионаты уходят на карантин до 10 апреля

Все футбольные, хоккейные и баскетбольные турниры на территории России приостановлены до 10 апреля. Об этом во вторник, 17 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.



Решение в том числе касается футбольной Российской премьер-лиги, Континентальной хоккейной лиги и Единой лиги ВТБ.



Напомним, в КХЛ официально объявили о приостановке Кубка Гагарина. Также уже был отменен матч РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА.



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