Матч ЦСКА — «Зенит» отменен из-за коронавируса

Футбольный матч 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит» отменен в связи с решением мэрии Москвы о запрете всех спортивных мероприятий на открытом воздухе. Об этом в понедельник, 16 марта, заявили в пресс-службе армейской команды. Напомним, игра должна была состояться в столице 22 марта.



«Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов и т.д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ», — заявили в клубе.

