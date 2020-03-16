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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 18:26
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Матч ЦСКА — «Зенит» отменен из-за коронавируса

Футбольный матч 23-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит» отменен в связи с решением мэрии Москвы о запрете всех спортивных мероприятий на открытом воздухе. Об этом в понедельник, 16 марта, заявили в пресс-службе армейской команды. Напомним, игра должна была состояться в столице 22 марта.

«Дополнительную информацию, касающуюся возможного переноса матча, порядка возврата билетов и т.д., ПФК ЦСКА сообщит после принятия соответствующих решений РФС и РПЛ», — заявили в клубе.

Ранее Министерство спорта РФ запретило все международные спортивные события на территории страны.

Количество заболевших в мире приближается к 170 тысячам, из них 93 случая официально зафиксированы в России.

Напомним, что под наблюдением медиков по коронавирусу в петербургской больнице им. Боткина, по данным на 16 марта, находятся 238 пациентов.

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Комментарии (2)

hmjo
Пусть переносят в СПб на Газпром-арену. Раз мерия Москвы запретила все спортивные мероприятия.
Жора  
Пусть теперь умирают за Зенит по домам!
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