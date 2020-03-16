Министерство спорта отменило все международные турниры в России из-за коронавируса

Проведение всех международных спортивных мероприятий на территории России отменяется, начиная с 16 марта. Как сообщает 16 марта РИА «Новости» со ссылкой на решение министерства спорта РФ, это связано с эпидемией коронавируса. Ограничения будут действовать до особого разрешения.



Также Минспорт запретил посещение и участие в мероприятиях различного статуса спортсменам, тренерам, специалистам из российских регионов, в которых объявлен карантин.



Количество заболевших в мире приближается к 170 тысячам, из них 93 случая официально зафиксированы в России.

