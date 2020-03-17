Коронавирус в Петербурге: студентов-медиков выпустили из заточения, отмена «Аллегро», оппозиция отказалась от митингов

Девять человек в Петербурге имеют подтверждённый статус заражённых коронавирусом. В России таких «счастливчиков», по официальным данным, 93 человека. Хотя в Роспотребнадзоре уверены — многие лечатся дома, не обращаясь в больницу.



Впервые в городе был зафиксирован случай заражения инфекцией от человека к человеку, а не привозной. Под наблюдением врачей в боксах Боткина уже находятся 238 человек.



Двухнедельное заточение студентов СЗГМУ им. Мечникова в общежитии на проспекте Просвещения закончилось. Накануне было объявлено и о выписке виновника вынужденного карантина — итальянского студента Рикардо.

