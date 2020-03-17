Коронавирус в Петербурге: студентов-медиков выпустили из заточения, отмена «Аллегро», оппозиция отказалась от митингов
Девять человек в Петербурге имеют подтверждённый статус заражённых коронавирусом. В России таких «счастливчиков», по официальным данным, 93 человека. Хотя в Роспотребнадзоре уверены — многие лечатся дома, не обращаясь в больницу.
Впервые в городе был зафиксирован случай заражения инфекцией от человека к человеку, а не привозной. Под наблюдением врачей в боксах Боткина уже находятся 238 человек.
Двухнедельное заточение студентов СЗГМУ им. Мечникова в общежитии на проспекте Просвещения закончилось. Накануне было объявлено и о выписке виновника вынужденного карантина — итальянского студента Рикардо.
Из-за коронавируса оппозиция отказалась от митингов 21 и 22 марта.
Останавливается железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки. «Аллегро» выполнит рейс 18 марта и возьмет паузу до 13 апреля. Россия объявила, что на время закрывает границы для иностранных граждан. О закрытии границ объявил и Евросоюз.
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