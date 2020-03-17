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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 11:21
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Коронавирус в Петербурге: студентов-медиков выпустили из заточения, отмена «Аллегро», оппозиция отказалась от митингов

Девять человек в Петербурге имеют подтверждённый статус заражённых коронавирусом. В России таких «счастливчиков», по официальным данным, 93 человека. Хотя в Роспотребнадзоре уверены — многие лечатся дома, не обращаясь в больницу.

Впервые в городе был зафиксирован случай заражения инфекцией от человека к человеку, а не привозной. Под наблюдением врачей в боксах Боткина уже находятся 238 человек.

Двухнедельное заточение студентов СЗГМУ им. Мечникова в общежитии на проспекте Просвещения закончилось. Накануне было объявлено и о выписке виновника вынужденного карантина — итальянского студента Рикардо.

Из-за коронавируса оппозиция отказалась от митингов 21 и 22 марта.

Останавливается железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки. «Аллегро» выполнит рейс 18 марта и возьмет паузу до 13 апреля. Россия объявила, что на время закрывает границы для иностранных граждан. О закрытии границ объявил и Евросоюз.

Эти и другие новости о коронавирусе читайте в онлайн-трансляции «Фонтанки».

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