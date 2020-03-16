Роспотребнадзор: В Петербурге могут быть больные коронавирусом, которые не обращаются за медпомощью

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия рассказала о «пропущенных» случаях заболеваний коронавирусом — людях, которые могли заразиться и не знать об этом.



«Вы знаете из официальной статистики, что большая часть этой новой коронавирусной инфекции, где-то около 80%, протекает в легкой форме. Поэтому люди могут болеть на дому и не обращаться за медпомощью», — заявила она 16 марта.



Официально в Петербурге шестеро заболевших. Двоих из них готовят к выписке. Домой отправятся и еще 10 контактировавших с заразившимися лиц. Под наблюдением остаются 238 человек.

