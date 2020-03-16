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16.03.2020 16:09
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Роспотребнадзор: В Петербурге могут быть больные коронавирусом, которые не обращаются за медпомощью

Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Чхинджерия рассказала о «пропущенных» случаях заболеваний коронавирусом — людях, которые могли заразиться и не знать об этом.

«Вы знаете из официальной статистики, что большая часть этой новой коронавирусной инфекции, где-то около 80%, протекает в легкой форме. Поэтому люди могут болеть на дому и не обращаться за медпомощью», — заявила она 16 марта.

Официально в Петербурге шестеро заболевших. Двоих из них готовят к выписке. Домой отправятся и еще 10 контактировавших с заразившимися лиц. Под наблюдением остаются 238 человек.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

FVA
Всё везде одинаково - в Италии, в Финляндии, в Рф. Возможно, только в развитых азиатских странах получше. Вот из соседней статьи про Финляндию:
..."Глава института здравоохранения и социального обеспечения Маркку Тервахаута подчеркивает, что «реальное число больных может быть в 20–30 раз больше». По его словам, это связано в тем, что медики отказались от практики тестирования всех пациентов с недомоганием. Сейчас тесты на коронавирус сразу делают людям с тяжелыми респираторными симптомами, а также работникам здравоохранения и социальных служб..."
Ольга Селявина
Неужто теперь росгвардия с собаками будет по квартирам шастать и выявлять больных? С санитарами и носилками? А кто тогда на митингах будет конституцию от пластиковых стаканчиков оберегать и лекарства от арбидольщицы закупать за большие деньги? О_О
nuga
Вот именно,что подтверждает его легкую неопасную сущность. Вообще то,вокруг нас летают микробы и вирусы,это открытие для невежд? Лучше руки проверяйте,на них грязи до хрена.
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