Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об оправдании терроризма журналистки Прокопьевой. Ей грозит до 7 лет

Прокуратуре Псковской области понадобились всего сутки, чтобы дочитать два тома уголовного дела Светланы Прокопьевой об оправдании терроризма, которые добавились после возвращения дела на доследование в конце декабря. За такой же срок прокуратура утвердила обвинительное заключение на 99 страницах. Об этом в понедельник 16 марта «Фонтанке» сообщила сама фигурант дела.

«Была бледная тень надежды, что вдруг не утвердят. Но, конечно, это было очень наивно. Нет, я не рада, что обвинительное заключение всё же утвердили, потому что, по совести, это дело надо было закрывать и даже не возбуждать. Я продолжаю утверждать, что там нет состава преступления», - сказала журналист «Фонтанке».

Дальше Прокопьева будет ждать начала судебного разбирательства. «Дела о терроризме рассматривает военный суд. Приедут судьи Московского окружного военного суда. Областная прокуратура – сторона обвинения», - уточнила Прокопьева.

О возбуждении в отношении Светланы Прокопьевой уголовного дела по статье «Оправдание терроризма» с максимальной санкцией до 7 лет лишения свободы стало известно в начале 2019 года — уже после того, как радиостанция «Эхо Москвы в Пскове» получила предупреждение Роскомнадзора за авторскую колонку журналистки «Репрессии для государства», где она анализировала причины самоподрыва анархиста в здании Архангельского управления ФСБ в ноябре 2018 года.

В октябре 2019 года Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области потребовал прекратить уголовное преследование Прокопьевой после собственной экспертизы высказываний журналиста. Ранее в защиту Прокопьевой выступили ОБСЕ и Союз журналистов России. Сама бывший главный редактор «Псковской губернии» подала жалобу в ЕСПЧ на законность обыска в её квартире и изъятия всей аппаратуры. После акции солидарности с Прокопьевой на допрос в СК вызывали её бывших коллег, в том числе депутата Льва Шлосберга. В конце ноября с Прокопьевой была снята подписка о неразглашении материалов дела.