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16.03.2020 20:05
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Домой к задержанному во время пикетов на Сенатской площади активисту пришла полиция

В Петербурге к активисту Евгению Мусину, которого накануне задержали на Сенатской площади во время проведения одиночных пикетов, домой пришли сотрудники полиции. Информацию 16 марта Мусин подтвердил «Фонтанке». Открывать дверь мужчина не планирует и ждет, пока на место прибудет законный представитель.

«Они периодически начинают стучать в дверь, потом минут 10-15 тишина, и снова начинают стучать. Я им сказал, чтобы не ходили по квартирам, а присылали официальную повестку, тогда я приду», - рассказал он, добавив, что сотрудников минимум двое.

Более полутора часов в квартире активиста нет света. Его его словам, со щитков на лестничной площадке «поколдовали» полицейские, однако сами правоохранители в разговоре с мужчиной это отрицают.

Мусин связывает визит с задержаниями на одиночных пикетах против поправок в Конституцию 15 марта около Медного всадника. Активист был в числе задержанных, но спустя некоторое время покинул 19-й отдел полиции, куда его привезли. «По истечении трех часов, максимально положенных сотрудникам полиции для оформления протоколов, я ушел, поскольку мне ничего не предъявили и в отношении меня не составили протокол. Я просто вышел и ушел. Считаю это абсолютно законным, поскольку фактически я не был задержан», - добавил активист,

По его словам, сотрудники полиции заявили, что Мусину необходимо только расписаться под обязательством о явке. Открывать дверь в планы активиста не входит. К нему направляется правозащитник Динар Идрисов.

Напомним, 15 марта активисты провели акцию у здания Конституционного суда — возложили цветы и текст действующего закона ко входу в здание, призвав таким образом судей не признавать законными изменения. После этого на Сенатской площади, у Медного всадника начались одиночные пикеты. Полиция задержала более 24 участника акции — двоих у здания КС, остальных — на площади. Сегодня Конституционный суд признал поправки законными.

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Комментарии (3)

krasnonosov
"Ночная стая свищет, рыщет,
Лед на Неве кровав и пьян…
О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян!" (с) З.Н. Гиппиус
260671341
"Где кремлеботы?Где красный нос, где 9000, где нуга, где мафиоза?"

Методички,что писать,ещё не успели получить.
dozer_666
Где кремлеботы?Где красный нос, где 9000, где нуга, где мафиоза?
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