«Уничтожим невидимого врага, как наши предки в 45-м». В Смольном пообещали, что День Победы в Петербурге будут праздновать в любом случае
В Смольном не видят повода для отмены майских мероприятий в Петербурге в связи с распространением коронавируса. Об этом 16 марта сообщил председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.
«Что бы там ни было, в любом формате, варианте праздник состоится. И этот невидимый враг нами, я думаю, что к этому периоду времени будет каким-то образом уничтожен — так, как сделали это наши предки в 45-м году», - заявил Ржаненков.
пресс-служба комитета по соцполитике
Он также уточнил, что различные ограничения из-за коронавируса пока вводятся до конца апреля.
Согласно плану мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, 8 мая планируются торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов. 9 мая должен пройти парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона ЗВО на Дворцовой площади, проезд ветеранов на ретро-автомобилях по Невскому проспекту, акция «Бессмертный полк», салют у Петропавловской крепости и концерт на Дворцовой площади.