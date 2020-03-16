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16.03.2020 17:17
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«Уничтожим невидимого врага, как наши предки в 45-м». В Смольном пообещали, что День Победы в Петербурге будут праздновать в любом случае

В Смольном не видят повода для отмены майских мероприятий в Петербурге в связи с распространением коронавируса. Об этом 16 марта сообщил председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

«Что бы там ни было, в любом формате, варианте праздник состоится. И этот невидимый враг нами, я думаю, что к этому периоду времени будет каким-то образом уничтожен — так, как сделали это наши предки в 45-м году», - заявил Ржаненков.

пресс-служба комитета по соцполитике

Он также уточнил, что различные ограничения из-за коронавируса пока вводятся до конца апреля.

Согласно плану мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, 8 мая планируются торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов. 9 мая должен пройти парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона ЗВО на Дворцовой площади, проезд ветеранов на ретро-автомобилях по Невскому проспекту, акция «Бессмертный полк», салют у Петропавловской крепости и концерт на Дворцовой площади.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

gencon
Пожалейте ветеранов!!!
Скажите им правду что не можем мы бороться с вирусом, мы ждали нападения 7-го флота США!!!
260670001
Требую наградить пациентов медалью Дарвина в комфортных палатах, чем раньше тем лучше.
Kassbar
отличная же затея, пусть лично передадут дедам свои спасибызапобеды
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