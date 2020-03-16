В Смольном не видят повода для отмены майских мероприятий в Петербурге в связи с распространением коронавируса. Об этом 16 марта сообщил председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков.



«Что бы там ни было, в любом формате, варианте праздник состоится. И этот невидимый враг нами, я думаю, что к этому периоду времени будет каким-то образом уничтожен — так, как сделали это наши предки в 45-м году», - заявил Ржаненков.