Коронавирус распространяется в России, оперативный штаб сообщил о новых заболевших

В России зарегистрировано уже 63 случая коронавирусной инфекции. Еще четверо заболевших выявлено за минувшие сутки, говорится 15 марта в сообщении от оперативного штаба Роспотребнадзора.



Троих зараженных обнаружили в Московской области, еще одного в Тюменской области. «По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — докладывает Роспотребнадзор.