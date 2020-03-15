Коронавирус распространяется в России, оперативный штаб сообщил о новых заболевших
В России зарегистрировано уже 63 случая коронавирусной инфекции. Еще четверо заболевших выявлено за минувшие сутки, говорится 15 марта в сообщении от оперативного штаба Роспотребнадзора.
Троих зараженных обнаружили в Московской области, еще одного в Тюменской области. «По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование», — докладывает Роспотребнадзор.
Ранее ведомство рассказало про отличия вирусов гриппа и COVID-19.
Пока в Петербурге насчитывается 6 заболевших. Помимо шести петербуржцев, в Боткина лечится жительница областного Кудрово, которая с официальной информацией не согласна и утверждает, что у нее грипп. В Петербурге введены ограничения на массовые мероприятия. Школьников могут перевести на дистанционное обучение.