В Роспотребнадзоре рассказали про отличия коронавируса от вируса гриппа. COVID-19 у большинства протекает в легкой форме

Разницу между вирусами гриппа и COVID-19 объяснили в Роспотребнадзоре. Несмотря на более высокий процент летальных исходов, коронавирус распространяется медленнее и протекает в более легкой форме.

В пресс-службе ведомства накануне отметили, что грипп и коронавирус имеют сходную картину заболевания. Оба вызывают респираторное заболевание, которое представляет собой широкий спектр вариантов болезни — от бессимптомного или легкого до тяжелого заболевания и смерти.

Оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через фомиты (любые предметы или субстанции, содержащие патогенные микроорганизмы), но важным различием между этими двумя вирусами является скорость передачи.

Грипп имеет более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий серийный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19. Серийный интервал для вируса COVID-19 оценивается в 5–6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19.

Данные для COVID-19 позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% — тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа.

Больше всего риску тяжелой гриппозной инфекции подвержены дети, беременные женщины, пожилые люди, лица с хроническими заболеваниями и иммунодефицитом. Что касается COVID-19, то пожилой возраст и сопутствующие заболевания увеличивают риск тяжелой инфекции, а дети болеют реже всего.

Для полного понимания истинных масштабов смертности от COVID-19 потребуется некоторое время, отметили в Роспотребнадзоре. В настоящий момент коэффициент смертности (число зарегистрированных смертей, деленное на число зарегистрированных случаев заболевания) составляет 3–4%, показатель инфекционной смертности (число зарегистрированных смертей, деленное на количество случаев заражения) будет ниже. Для сезонного гриппа смертность обычно значительно ниже 0,1%.

