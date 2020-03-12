S7 c 13 марта прекратит летать из Петербурга в Верону и Аликанте. Возвращать пассажиров будут чартерными рейсами
Компания S7 вслед за «Аэрофлотом» сообщила о приостановке полетов из Пулково в страны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.
«В связи с решением Минтранса РФ с 13 марта 2020 года будут временно отменены все собственные регулярные рейсы S7 Airlines из России в/из Италию, Испанию, Францию и Германию», — пояснили в компании «Фонтанке».
Из Северной столицы перевозчик выполнял два рейса — в испанский Аликанте и итальянскую Верону.
Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. «Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию только иностранных граждан, на обратные рейсы — только граждан России», — пояснил представитель компании.
S7 Airlines предлагает пассажирам отмененных рейсов оформить возврат полной стоимости авиабилета, а также без штрафов обменять авиабилеты на более поздние даты или другие направления из маршрутной сети авиакомпании.
Кроме того, независимо от направления и тарифа все авиабилеты S7 Airlines, приобретенные с 5 марта по 10 апреля, можно вернуть. Возврат авиабилетов, приобретенных в этот период, доступен для всех рейсов S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров без ограничений по дате перелета.
Ранее стало известно, что авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», также отменила рейсы из Пулково в Италию, Францию, Германию и Испанию с 13 марта по 30 апреля. Петербуржцы не смогут напрямую добраться до Берлина, Парижа, Дюссельдорфа, Мюнхена, Гамбурга, Барселоны, Рима, Милана, Ниццы. При этом перевозчик продолжит летать из Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.