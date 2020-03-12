S7 c 13 марта прекратит летать из Петербурга в Верону и Аликанте. Возвращать пассажиров будут чартерными рейсами

Компания S7 вслед за «Аэрофлотом» сообщила о приостановке полетов из Пулково в страны с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом.

«В связи с решением Минтранса РФ с 13 марта 2020 года будут временно отменены все собственные регулярные рейсы S7 Airlines из России в/из Италию, Испанию, Францию и Германию», — пояснили в компании «Фонтанке».

Из Северной столицы перевозчик выполнял два рейса — в испанский Аликанте и итальянскую Верону.

Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. «Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию только иностранных граждан, на обратные рейсы — только граждан России», — пояснил представитель компании.