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12.03.2020 11:50
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«Аэрофлот» закрывает полеты из Петербурга в Испанию, Францию, Германию и Италию до 30 апреля. Пассажирам предлагают сдать или обменять билеты

Авиакомпания «Россия» («дочка» группы «Аэрофлот») с 13 марта прекратит летать из Пулково в Испанию, Францию, Германию и Италию. Как стало известно «Фонтанке», в ближайшие несколько часов перевозчик официально объявит, что полеты полностью прекратятся до 30 апреля.

В связи с отменой рейсов пассажиры смогут оформить возврат билетов без штрафных санкций или обменять их на даты с 30 апреля по 31 декабря.

Из Шереметьево полеты в эти страны будут продолжаться, но не во все города.

Ранее правительство России объявило об ограничении авиасообщения с Италией, Германией, Францией и Испанией.

С 13 марта будут отменены все регулярные рейсы в эти страны за исключением рейсов из Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

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Зачем было в очередной раз менять систему комментирования, если всё заспамлено роботами?
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