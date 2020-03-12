«Аэрофлот» закрывает полеты из Петербурга в Испанию, Францию, Германию и Италию до 30 апреля. Пассажирам предлагают сдать или обменять билеты

Авиакомпания «Россия» («дочка» группы «Аэрофлот») с 13 марта прекратит летать из Пулково в Испанию, Францию, Германию и Италию. Как стало известно «Фонтанке», в ближайшие несколько часов перевозчик официально объявит, что полеты полностью прекратятся до 30 апреля.

В связи с отменой рейсов пассажиры смогут оформить возврат билетов без штрафных санкций или обменять их на даты с 30 апреля по 31 декабря.

Из Шереметьево полеты в эти страны будут продолжаться, но не во все города.

Ранее правительство России объявило об ограничении авиасообщения с Италией, Германией, Францией и Испанией.