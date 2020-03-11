Чемпионат мира по фигурному катанию отменяется из-за коронавируса
Власти Канады отменяют чемпионат по фигурному катанию, который должен был начаться 18 марта в Монреале. Об этом пишет вечером 11 марта местный журналист Себастьян Бове в своем Twitter со ссылкой на правительство провинции Квебек.
Министр здравоохранения региона Дэниэль Макканн сообщила об отмене соревнований на специальной пресс-конференции. Чемпионат должен был пройти с 18 по 21 марта.
Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».
По последним данным, в России заболели 28 человек, в том числе ребёнок. С 13 марта Россия ограничит авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией. Исключение составят только регулярные рейсы из столицы (и обратно) в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Все они будут осуществляться через терминал F аэропорта «Шереметьево». Также с 13 марта вводится ограничение на выдачу виз для итальянцев.