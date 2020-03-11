Чемпионат мира по фигурному катанию отменяется из-за коронавируса

Власти Канады отменяют чемпионат по фигурному катанию, который должен был начаться 18 марта в Монреале. Об этом пишет вечером 11 марта местный журналист Себастьян Бове в своем Twitter со ссылкой на правительство провинции Квебек.



Министр здравоохранения региона Дэниэль Макканн сообщила об отмене соревнований на специальной пресс-конференции. Чемпионат должен был пройти с 18 по 21 марта.



Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».