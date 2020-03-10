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10.03.2020 13:18
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«Мы помним прелести так называемых 90-х». Лидер фракции «Единая Россия» Неверов призвал Думу поддержать поправки в Конституцию

Фото: скриншот видео/dumatv.ru

Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов, выступая с трибуны во время второго чтения президентских поправок к Конституции, заявил, что партия власти поддержит президентские поправки, несмотря на критику и призывы коллег из КПРФ «не спешить», и потому, что «Единая Россия» помнит «прелести 90-х».

Неверов сделал акцент на социальных обязательствах власти, которые предложено зафиксировать в основном законе страны, и заявил, что «особого внимания заслуживают поправки о сохранении территориальной целостности страны».

«Звучит критика со стороны условно либерального крыла, поскольку в их мировоззрении было бы логично требовать большего перераспределения полномочий между ветвями власти. Когда президент предложил такие изменения, их это шокировало. Но президент сказал, что новая Конституция будет объединять людей. А критика — это хорошо», — сказал Неверов.

Лидер фракции «Единая Россия» отдельно оговорился, что «среди предложений президента есть слова о Боге».

«Но если прочесть текст, то становится очевидно, что упоминание Бога не отменяет светского характера государства и не делает ни одну религию главнее других», — уверен депутат от «Единой России».

Ранее Геннадий Зюганов заявил, что фракция КПРФ не будет участвовать в окончательном голосовании за поправки во втором чтении.

Ожидается, что во вторник, 10 марта, Госдума примет во втором чтении законопроект Владимира Путина с поправками к Конституции. 11 марта может пройти третье чтение и голосование в Совете Федерации.

Процедура предписывает вступление поправок в силу только после общероссийского голосования 22 апреля. Эксперт по конституционному праву Илья Шаблинский в интервью «Фонтанке» рассказал о проблемах с законностью предложенной схемы.

Сегодня же состоится голосование по предложению, которое 10 марта внес депутат от «Единой России» Александр Карелин. В ходе заседания Госдумы он предложил поправку о роспуске нижней палаты парламента и проведении досрочных выборов.

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Комментарии (9)

житель города П.
90-е закончились 20 лет назад. Ни к селу ни к городу их вспоминать.
virtvid
Мы тоже помним, и помним кто эти самые 90-е делал, их нам каждый день по ТВ показывают
***_555
Сколько лет пенсии украли у всех граждан РФ в 90-е?
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