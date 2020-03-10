«Воздержимся от окончательного голосования». Зюганов заявил в Госдуме, что КПРФ не будет голосовать за поправки в Конституцию во втором чтении

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Лидер КПРФ, депутат Госдумы Геннадий Зюганов на пленарном заседании парламента 10 марта сообщил, что его фракция не будет голосовать за утверждение поправок к Конституции во втором чтении.

«Мы воздержимся от окончательного голосования по одной причине, что нам надо посоветоваться с гражданами», — сказал Геннадий Зюганов с трибуны.

Лидер КПРФ призвал депутатов из других фракций и руководство Госдумы прежде чем голосовать за поправки к законопроекту о правках основного закона страны, рассмотреть законопроект КПРФ о созыве полноценного конституционного собрания, которое позволит принять новую Конституцию. Документ был внесён коммунистами в Госдуму в минувшую пятницу.



«47 аэропортам названия давали 7 месяцев в три тура! А мы за месяц пропихиваем поправки в Конституцию! Если вы не хотите, чтобы завтра это всё оспорили, примите сначала наш законопроект о созыве конституционного собрания, чтобы был референдум», — сказал Зюганов.

При этом и лидер КПРФ, и другие члены этой фракции вслух напомнили про драматические события 1993 года.

«На встречах с президентом, а их было 4, я открыто сказал, мы падали дважды с Горбачёвым и Ельциным. Я открыто сказал, что мы не можем развалиться в третий раз... …Мы должны сделать всё для укрепления вертикали и контроля законодателей за исполнителями. У нас же появляется семивластие. Президент, Дума. Совбез, Госсовет и др. Всё зависит от того, кто будет первым лицом. Пока есть авторитетное лицо, будут слушать и подчиняться. А если окажется неавторитетный, то все будут растаскивать в свою сторону. Мы должны 10 раз взвесить, прежде чем принимать решения. Я с уважением отношусь к Карелину (депутат от «Единой России», которые предложил сегодня провести досрочные парламентские выборы. — Прим.ред.). Но параллельно разваливать три ветви власти могут только те, кто собирается посеять смуту, подчинить страну анархии», — уверен Геннадий Зюганов.

