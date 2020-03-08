В России зарегистрировали ещё три случая заражения коронавирусом

Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в российской столице 8 марта сообщил ещё о троих заболевших — в Калининградской, Московской и Белгородской областях.
В последние две недели все они побывали в Италии.
Все, у кого диагностировали инфекцию, изолированы в боксах. Круг лиц, с которыми они общались, определён, ведётся работа по перемещению их в карантин, добавили в штабе.
Напомним, что в Петербурге заболевших двое — студент из Италии и молодая женщина, недавно вернувшаяся из этой страны. Всего в России 17 зарегистрированных случаев.
В мире уже больше 106 тыс. случае заражения. Север Италии закрыли на карантин. В соседней Финляндии коронавирус добрался до 23 человек.
Между тем вице-премьер страны Татьяна Голикова в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» назвала сложившуюся ситуацию и её освещение «абсолютно раздутой историей».