В России зарегистрировали ещё три случая заражения коронавирусом

Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в российской столице 8 марта сообщил ещё о троих заболевших — в Калининградской, Московской и Белгородской областях.



В последние две недели все они побывали в Италии.

Все, у кого диагностировали инфекцию, изолированы в боксах. Круг лиц, с которыми они общались, определён, ведётся работа по перемещению их в карантин, добавили в штабе.

Напомним, что в Петербурге заболевших двое — студент из Италии и молодая женщина, недавно вернувшаяся из этой страны. Всего в России 17 зарегистрированных случаев.