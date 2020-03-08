Число заражённых коронавирусом в Финляндии выросло до 23 человек

По данным Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL), в стране зарегистрировано к 8 марта четыре новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число поражённых 2019-nCoV выросло до 23 (первый пациент вылечился).



Два новых пациента находятся в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа, где больше всего заражённых — 14. Это пенсионерка и мужчина трудоспособного возраста.

«Инфекция женщины — из эпидемического района на севере Италии, заболевшая была отправлена домой в хорошем состоянии после отбора проб. Ей дано указание оставаться в изоляции дома. Мужчина трудоспособного возраста был в контакте с зараженным человеком. Он в больнице. В обоих случаях контроль за заражёнными продолжается», — сообщили в Университетской больнице Хельсинки.