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08.03.2020 13:12
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Число заражённых коронавирусом в Финляндии выросло до 23 человек

По данным Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL), в стране зарегистрировано к 8 марта четыре новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число поражённых 2019-nCoV выросло до 23 (первый пациент вылечился).

Два новых пациента находятся в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа, где больше всего заражённых — 14. Это пенсионерка и мужчина трудоспособного возраста.

«Инфекция женщины — из эпидемического района на севере Италии, заболевшая была отправлена домой в хорошем состоянии после отбора проб. Ей дано указание оставаться в изоляции дома. Мужчина трудоспособного возраста был в контакте с зараженным человеком. Он в больнице. В обоих случаях контроль за заражёнными продолжается», — сообщили в Университетской больнице Хельсинки.

Ещё по одному случаю — в Северном Саво и Пирканмаа. В первом случае инфекцию привезли из Италии, во втором вирус передался через контакт с заражённым.

Напомним, пассажирам скоростного поезда «Аллегро» сообщением Хельсинки — Петербург стали измерять температуру в России с начала марта.

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