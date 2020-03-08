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08.03.2020 00:25
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Спецназ зашел в квартиру судьи в Колпино. По подозрению в убийстве ищут сына судьи

По информации «Фонтанки», СОБР Росгвардии взломал двери и зашел в квартиру в Колпино, рядом с которой несколько часов назад обнаружен убитый из огнестрельного оружия школьник. В квартире полиция никого не обнаружила. По словам нашего собеседника в УМВД Колпино, подозреваемый сбежал до приезда спецназа. Тем не менее, он установлен.

«Фонтанка.ру»

«Фонтанка» чуть ранее сообщила, что около 21 часа на лестнице дома 4 по улице Ижорского Батальона в Колпино найдено тело подростка примерно 14 лет со смертельным огнестрельным ранением. Также мы информировали, что квартира принадлежит судье коллегии по уголовным делам Третьего кассационного суда, Виталию Саяпину (назначен в 2019 году указом президента, до этого с 2008 года работал в Колпинском районном суде).

По данным сотрудников местного УМВД, убит 14-летний летний школьник, ровесник сына судьи Саяпина.

В данный момент на месте происшествия находятся уже не только руководство СК Петербурга и начальство ГУ МВД, но и сам судья Виталий Саяпин и его старшая, 20-летняя, дочь.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

По предварительным данным, в момент трагедии, около 21 часа, 7 марта в квартире находилось несколько молодых людей – сын судьи и его приятели. Один из них также уже найден и дает показания, что выстрелил сын судьи. Самого же подростка пока найти не могут. После случившегося он скрылся. Разумеется, его ищут.

На данный момент не совсем понятно, то ли это был умышленный выстрел, то ли подростки просто баловались, либо обнаружив оружие владельца квартиры, либо принеся оружие с собой.

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Комментарии (6)

krasnonosov
"Я чествую вас, сыновья дипломатов,
Юристов, министров и профессоров.
Ожиревших актрис, журналистов-магнатов,
Многотомных поэтов и суперпевцов." (с) ДДТ
Djnyana
а как ФСБ, по утверждению интернет-газеты "медуза", скрывает.. - Убийства?
nuga
Граждан судят,а своих детей упускают. И зачем ружьё ? Для вольерной охоты? Есть ружье,значит из него будут убивать невинных животных на потеху и людей. Обычным трудящимся ружья не нужны.
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