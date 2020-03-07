Квартира в Колпино, которую собирается штурмовать спецназ, принадлежит судье. На место едет глава СК Клаус

По информации «Фонтанки», квартира дома 4 по улице Ижорского Батальона в Колпино, рядом с которой найден труп ребенка, принадлежит судье Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталию Саяпину.

«Фонтанка» только что сообщала, что на лестничной площадке этого дома найден труп подростка с огнестрельным ранением, а в квартире, предположительно, находится неизвестный, он вооружен и не открывает дверь.

По данным «Фонтанки», на место происшествия едет руководитель Следственного комитета Петербурга Александр Клаус со своим заместителем, руководство Управления уголовного розыска ГУ МВД.