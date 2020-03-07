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07.03.2020 23:27
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Квартира в Колпино, которую собирается штурмовать спецназ, принадлежит судье. На место едет глава СК Клаус

По информации «Фонтанки», квартира дома 4 по улице Ижорского Батальона в Колпино, рядом с которой найден труп ребенка, принадлежит судье Третьего кассационного суда общей юрисдикции Виталию Саяпину.

«Фонтанка» только что сообщала, что на лестничной площадке этого дома найден труп подростка с огнестрельным ранением, а в квартире, предположительно, находится неизвестный, он вооружен и не открывает дверь.

По данным «Фонтанки», на место происшествия едет руководитель Следственного комитета Петербурга Александр Клаус со своим заместителем, руководство Управления уголовного розыска ГУ МВД.

«Фонтанка» продолжает собирать подробности этого события.

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Комментарии (13)

Если уж Клаус едет, то будет следующее. зайдут в квартиру 5-10 бойцов выйдет столько же в масках найдут там какого нибудь рецедевиста! только вот вошедших никто не опознает и вышедших!!! а судьи там не было.
Александр Высоцкий
Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2019 г. № 255 Назначить со 2 сентября 2019 г. судьей Третьего кассационного суда общей юрисдикции.
255711911
Беспредел, который сеют чиновники, включая судей и их неприкосновенность - с этим давно пора разобраться.
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