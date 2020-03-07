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07.03.2020 23:17
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На лестничной площадке дома в Колпино найден труп подростка с огнестрельным ранением. СОБР готовится к штурму квартиры

По информации «Фонтанки», около 21 часа 7 марта в службу «02» позвонил один из жителей дома 4 по улице Ижорского Батальона и сообщил, что на лестничной площадке он обнаружил труп убитого подростка. Прибывший наряд Росгвардии зафиксировал смертельное ранение в голову, предположительно, из охотничьего ружья. На вид убитому примерно 14 лет.

По данным «Фонтанки», дверь в квартиру, где проживал ребенок, никто не открывает, но там находится неизвестный, и он вооружен.

На данную минуту, к 23:15 на месте уже находится СОБР Росгвардии, ведутся переговоры, полиция готовится к штурму.

«Фонтанка» узнает подробности.

© Фонтанка.Ру

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