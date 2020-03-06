Мост глупости распахнул настежь кузов «Газели»
Первую пятницу весны мост глупости на Софийской улице отмечает коронным номером.
Очередная «Газель» не прошла под мостом, который предупреждает, что «Газель» не проедет, сообщают очевидцы 6 марта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Это, по подсчётам твиттера моста, 177-я «жертва» конструкции и вторая в 2020 году.
Мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице был построен в 2009 году, а передан в эксплуатацию в 2014-м. С тех пор под ним регулярно застревает крупный транспорт, в основном «Газели». После того, как в 2018 году 150-я «Газель» попала там в ДТП в День города, 27 мая, чиновники предприняли ряд мер по снижению аварийности. После этого ДТП под мостом стало заметно меньше. Это не единственный такой мост в городе, например на Южном шоссе в последнее время застревают гораздо чаще.