FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
66.19р73.68р
06.03.2020 09:52
1
Печать

Мост глупости распахнул настежь кузов «Газели»

Первую пятницу весны мост глупости на Софийской улице отмечает коронным номером.

Очередная «Газель» не прошла под мостом, который предупреждает, что «Газель» не проедет, сообщают очевидцы 6 марта в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Это, по подсчётам твиттера моста, 177-я «жертва» конструкции и вторая в 2020 году.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Мост № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице был построен в 2009 году, а передан в эксплуатацию в 2014-м. С тех пор под ним регулярно застревает крупный транспорт, в основном «Газели». После того, как в 2018 году 150-я «Газель» попала там в ДТП в День города, 27 мая, чиновники предприняли ряд мер по снижению аварийности. После этого ДТП под мостом стало заметно меньше. Это не единственный такой мост в городе, например на Южном шоссе в последнее время застревают гораздо чаще.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

patrik120
Покуда есть на свете дураки - мосты нам строить, стало быть, с руки))))
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний