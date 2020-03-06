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06.03.2020 08:44
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Количество госпитализированных в Боткина с подозрением на коронавирус увеличилось до 64 человек

Комитет по здравоохранению Петербурга сообщил, что количество пациентов под наблюдением в Боткинской больнице выросло с 44 в среду, 4 марта, до 64 человек.

«По данным на 7.30 утра 6 марта, в больницу Боткина госпитализированы 64 пациента с ОРВИ, вернувшиеся из неблагополучных по новой коронавирусной инфекции стран. Вчера было 54 госпитализированных», - заявили в комитете.

Накануне в Петербурге был подтвержден первый случай коронавируса у студента из Италии. А в Смольном уточнили, куда будут свозить пациентов с ОРВИ: заграничных - в Боткина, местных — во Введенскую больницу.

В мире коронавирус распространился на 85 стран мира. Число зараженных приближается к 100 тысячам.

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