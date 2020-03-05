В Смольном уточнили, куда будут свозить пациентов с ОРВИ: заграничных - в Боткина, местных — во Введенскую больницу

В администрации губернатора внесли уточнение в маршрутизацию пациентов с ОРВИ. Потоки разделят в зависимости от того, откуда приехал или не приехал пациент.



«Пациенты с острой респираторной вирусной инфекцией, которые прибыли из-за рубежа – будут направляться в больницу Боткина. Те пациенты, которые не были за рубежом, но имеют симптомы ОРВИ, с 6 марта будут направлены в Введенскую больницу № 32 для обследования и лечения», - рассказали в администрации губернатора 5 марта.

В четверг в Петербурге было объявлено о первом заболевшем - им стал итальянский студент из СЗГМУ. С ним в Боткина попали встречавшие его студенты из России. Еще 700 человек сейчас в общежитии вуза на проспекте Просвещения под наблюдением врачей.