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05.03.2020 22:59
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В Смольном уточнили, куда будут свозить пациентов с ОРВИ: заграничных - в Боткина, местных — во Введенскую больницу

В администрации губернатора внесли уточнение в маршрутизацию пациентов с ОРВИ. Потоки разделят в зависимости от того, откуда приехал или не приехал пациент.

«Пациенты с острой респираторной вирусной инфекцией, которые прибыли из-за рубежа – будут направляться в больницу Боткина. Те пациенты, которые не были за рубежом, но имеют симптомы ОРВИ, с 6 марта будут направлены в Введенскую больницу № 32 для обследования и лечения», - рассказали в администрации губернатора 5 марта.

В четверг в Петербурге было объявлено о первом заболевшем - им стал итальянский студент из СЗГМУ. С ним в Боткина попали встречавшие его студенты из России. Еще 700 человек сейчас в общежитии вуза на проспекте Просвещения под наблюдением врачей.

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Комментарии (4)

MarinaTs
Я понимаю, что специализация Введенской пульмонология, но она малипусенькая и там и так куча народа. Куда они собираются этиx корононосцев размещать то?
suba56
Увы, компетентность нового назначенца вызывает сомнения, старая больничка №32 (Введенская) для таких целей вовсе не приспособлена .
aringa
заграничных - где поприличнее, местных - где попроще.
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