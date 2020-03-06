Коронавирус распространился на 85 стран мира. Число зараженных приближается к 100 тысячам

Коронавирус распространился на 85 стран мира. Число заразившихся за минувшие сутки за пределами Китая превысило 14,7 тысячи человек, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 6 марта.



По данным организации, за 4 марта вне КНР зарегистрировали 2098 новых случаев заболевания и 53 смерти. Всего, в других странах зафиксировали 267 летальных исходов.



В ВОЗ сообщили, что число заразившихся в мире достигло 95 333 человек, из которых в КНР — 80 565 заболели и 3015 человек умерли.

