Коронавирус распространился на 85 стран мира. Число зараженных приближается к 100 тысячам
Коронавирус распространился на 85 стран мира. Число заразившихся за минувшие сутки за пределами Китая превысило 14,7 тысячи человек, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 6 марта.
По данным организации, за 4 марта вне КНР зарегистрировали 2098 новых случаев заболевания и 53 смерти. Всего, в других странах зафиксировали 267 летальных исходов.
В ВОЗ сообщили, что число заразившихся в мире достигло 95 333 человек, из которых в КНР — 80 565 заболели и 3015 человек умерли.
В четверг в Петербурге было объявлено о первом заболевшем - им стал итальянский студент из СЗГМУ. С ним в Боткина попали встречавшие его студенты из России. После появления первого подтверждённого случая в Северной столице был отменён ПМЭФ - 2020.
Вспышка неизвестного типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Затем случаи заражения зафиксировали во всех регионах Китая, а также Японии, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Италии, Иране, России, Белоруссии и других странах.