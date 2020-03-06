FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
66.19р73.68р
06.03.2020 07:07
0
Печать

Коронавирус распространился на 85 стран мира. Число зараженных приближается к 100 тысячам

Коронавирус распространился на 85 стран мира. Число заразившихся за минувшие сутки за пределами Китая превысило 14,7 тысячи человек, говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 6 марта.

По данным организации, за 4 марта вне КНР зарегистрировали 2098 новых случаев заболевания и 53 смерти. Всего, в других странах зафиксировали 267 летальных исходов.

В ВОЗ сообщили, что число заразившихся в мире достигло 95 333 человек, из которых в КНР — 80 565 заболели и 3015 человек умерли.

В четверг в Петербурге было объявлено о первом заболевшем - им стал итальянский студент из СЗГМУ. С ним в Боткина попали встречавшие его студенты из России. После появления первого подтверждённого случая в Северной столице был отменён ПМЭФ - 2020.

Вспышка неизвестного типа коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. Затем случаи заражения зафиксировали во всех регионах Китая, а также Японии, Таиланде, Сингапуре, США, Франции, Италии, Иране, России, Белоруссии и других странах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний