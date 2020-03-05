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05.03.2020 15:54
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Прилетевшую из Милана петербурженку увезли в Боткина. Поликлинику на Петроградской дезинфицируют

Первый этаж 83-й поликлиники закрыли из-за вернувшейся из Милана петербурженки. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе комитета здравоохранения 5 марта.

Пациентка обратилась с ОРВИ в лёгкой форме, было принято решение госпитализировать её в больницу Боткина. «В поликлинике проводятся дезинфекционные мероприятия. Учреждение возобновит работу примерно через три часа после их окончания», — добавили в комитете.

Первый этаж 83-й поликлиники на Большом проспекте Петроградской стороны закрыли около 14:00.

Сегодня Роспотребнадзор официально подтвердил первый случай коронавируса в Петербурге. Заболевание у итальянского студента протекает в лёгкой клинической форме.

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Комментарии (4)

И все таки мне кажется, что происхождение этого "вируса" не природное. Слишком много всего сходится. Я бы все таки вернул "железный занавес" и подождал, пока наши заокеанские друзья с остальным мировым сообществом перебесятся.
А нам и так хорошо, с родной российской простудой, и "лекарств" ваших нам не надо
dedmoroz_5e4d8827384c2
ладно-ладно, так..... Милан открываем ....открываем Милан ... а всех, всех, кто чихает, закрываем, закрываем ...на карантин!
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