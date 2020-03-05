Прилетевшую из Милана петербурженку увезли в Боткина. Поликлинику на Петроградской дезинфицируют

Первый этаж 83-й поликлиники закрыли из-за вернувшейся из Милана петербурженки. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе комитета здравоохранения 5 марта.



Пациентка обратилась с ОРВИ в лёгкой форме, было принято решение госпитализировать её в больницу Боткина. «В поликлинике проводятся дезинфекционные мероприятия. Учреждение возобновит работу примерно через три часа после их окончания», — добавили в комитете.



Первый этаж 83-й поликлиники на Большом проспекте Петроградской стороны закрыли около 14:00.

