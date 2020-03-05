Поликлиника на Петроградской перестала принимать пациентов. Первый этаж закрыли из-за подозрения на коронавирус

Первый этаж поликлиники № 83 на Петроградской стороне закрыли для пациентов 5 марта. Об этом «Фонтанке» рассказал один из посетителей медицинского учреждения.



«Никого не выпускают и никого не впускают», — отметил он.



В справочной поликлиники на Большом проспекте подтвердили недоступность учреждения и посоветовали позвонить попозже.



Главный врач Михаил Кузьмин-Крутецкий в разговоре с «Фонтанкой» уточнил, что первый этаж закрыт «по подозрению на ОРВИ и коронавирус», сейчас в поликлинике ждут специалистов из больницы Боткина.

