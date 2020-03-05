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05.03.2020 14:16
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Поликлиника на Петроградской перестала принимать пациентов. Первый этаж закрыли из-за подозрения на коронавирус

Первый этаж поликлиники № 83 на Петроградской стороне закрыли для пациентов 5 марта. Об этом «Фонтанке» рассказал один из посетителей медицинского учреждения.

«Никого не выпускают и никого не впускают», — отметил он.

В справочной поликлиники на Большом проспекте подтвердили недоступность учреждения и посоветовали позвонить попозже.

Главный врач Михаил Кузьмин-Крутецкий в разговоре с «Фонтанкой» уточнил, что первый этаж закрыт «по подозрению на ОРВИ и коронавирус», сейчас в поликлинике ждут специалистов из больницы Боткина.

Сегодня стало известно о первом подтверждённом случае коронавируса в Петербурге. Заболевание диагностировали у итальянского студента Рикардо из СЗГМУ им. Мечникова, который приехал в Россию из Милана. Общежитие вуза закрыли на карантин — «Фонтанка» показывает, как это выглядит.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

житель города П.
Вот не хотелось бы чтобы у нас всё это распространилось... Потому как нет у нас потенциала, на организационного, ни финансового, ни скажем так культурного, для нормального преодоления кризисов (лично мое, возможно ошибочное мнение).
Zampano
Первый этаж в 83-й поликлинике - это регистратура и гардероб. Если сможете их миновать, наверное, можно приходить.
dragvs
А второй этаж открыт получается и можно приходить?
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