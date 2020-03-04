Итальянские школы и университеты закрыли из-за вспышки коронавируса

Стремительное распространение инфекции нового типа вынудило власти Италии прервать занятия в учебных заведениях страны. Как пишет 4 марта местное издание ANSA, в Италии из-за вспышки коронавируса COVID-2019 временно закрыли для посещения средние и высшие образовательные учреждения.
По последним данным, количество заболевших новым типом инфекции в этой стране превысило две тысячи человек, 79 погибли.
Напомним, на сегодняшний день вспышка коронавируса зафиксирована в нескольких государствах. Среди них — Китай, Южная Корея, Иран, Италия. Жители России, возвращающиеся из этих стран, стразу же помещаются под наблюдение врачей. В Петербурге за состоянием потенциально инфицированных путешественников следят специалисты Боткинской больницы. Сейчас в палатах учреждения находятся более двух десятков пациентов. Их количество с каждым днём растёт.