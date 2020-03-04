«Костя Авиатор» взял на прицел самолеты, пока пустует его онлайн-кошелек, и «заминировал» суд. Он предлагает скинуться

Сообщение с угрозой взрыва поступило в Петродворцовый районный суд Петербурга 4 марта. За предыдущий день без угроз автор рассылки додумался терроризировать авиаторов и выбрал себе соответствующий псевдоним.



Об эвакуации сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, к сообщению приложена фотография письма. Оно пришло от человека, который назвал себя «Костя Авиатор», автор предупредил об угрозе взрыва не только в суде, но и во всех магазинах сети «Магнит» и на городских мостах. Суд проверили примерно за сорок минут, он вернулся к работе.

