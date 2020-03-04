«Костя Авиатор» взял на прицел самолеты, пока пустует его онлайн-кошелек, и «заминировал» суд. Он предлагает скинуться
Сообщение с угрозой взрыва поступило в Петродворцовый районный суд Петербурга 4 марта. За предыдущий день без угроз автор рассылки додумался терроризировать авиаторов и выбрал себе соответствующий псевдоним.
Об эвакуации сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, к сообщению приложена фотография письма. Оно пришло от человека, который назвал себя «Костя Авиатор», автор предупредил об угрозе взрыва не только в суде, но и во всех магазинах сети «Магнит» и на городских мостах. Суд проверили примерно за сорок минут, он вернулся к работе.
Кроме того, жаждущий криптовалюты минер рассказал о «новых условиях для аэропортов и авиакомпаний РФ». «Если хотите избежать сообщений о заминировании самолетов в полете, то нужно чтобы на указанном ниже биткоин-кошельке образовалась сумма 120 биткоинов. Аналогичные требования предъявлены нескольким компаниям и аэропортам, все скидываются в общий котел», — написал аноним. Также автор предложил поблагодарить «Малофеева Константина», который три месяца «эвакуаций судов» не возвращает якобы украденное, в завершении он пообещал «вас крепить». Вступать в переписку и обсуждать условия минер не намерен.
Как сообщалось ранее, накануне несколько самолетов были вынуждены сесть на землю из-за анонимных угроз. Предупреждения получили «Аэрофлот» и S7.