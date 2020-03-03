«Минеры» сменили тактику. Сообщениями о бомбах прервали уже три авиарейса

«Аэрофлот» и S7 получили сегодня сообщения о якобы заложенных на их рейсах взрывных устройствах. Лайнеры пришлось экстренно сажать.



«Самолёт, выполняющий рейс SU1703 (Владивосток — Москва), совершил посадку в аэропорту Хабаровска после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий. После проверки борт вылетит в Москву», — рассказали 3 марта «Фонтанке» в пресс-службе «Аэрофлота», который стал первой жертвой анонимов.



Затем под удар попал рейс S7 из столицы в Новосибирск. «Во время выполнения рейса S7 2508 на почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. Информация была передана экипажу воздушного судна. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту — Перми», — уточнили корреспонденту «Фонтанки» в офисе авиаперевозчика.

