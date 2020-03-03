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03.03.2020 11:14
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«Минеры» сменили тактику. Сообщениями о бомбах прервали уже три авиарейса

«Аэрофлот» и S7 получили сегодня сообщения о якобы заложенных на их рейсах взрывных устройствах. Лайнеры пришлось экстренно сажать.

«Самолёт, выполняющий рейс SU1703 (Владивосток — Москва), совершил посадку в аэропорту Хабаровска после анонимного сообщения об угрозе безопасности полета для проведения проверочных мероприятий. После проверки борт вылетит в Москву», — рассказали 3 марта «Фонтанке» в пресс-службе «Аэрофлота», который стал первой жертвой анонимов.

Затем под удар попал рейс S7 из столицы в Новосибирск. «Во время выполнения рейса S7 2508 на почту контактного центра S7 Airlines поступило анонимное сообщение о том, что борт заминирован. Информация была передана экипажу воздушного судна. В соответствии с требованиями безопасности полетов командир воздушного судна принял решение совершить посадку в ближайшем аэропорту — Перми», — уточнили корреспонденту «Фонтанки» в офисе авиаперевозчика.

Лайнер встретили силовики и экстренные службы аэропорта. Сейчас он находится на «отдельной стоянке» в Перми.

Затем злоумышленники, по данным ТАСС, сообщили о взрывном устройстве на рейсе Москва — Цюрих. Судя по данным Flightradar, лайнер «Аэрофлота» возвращается в Москву.

Пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова уточнила в комментарии «Фонтанке», что рейс SU2486 вернулся в аэропорт вылета по «технической причине». В 12:45 лайнер вылетит в Швейцарию после замены самолета.

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Комментарии (5)

SERGEY111
Даже и не представляю что будет твориться если эти "минеры" сообщат тоже самое только уже про все борта находящиеся одновременно в воздухе .
Evgeniy Opel_Reshetov
Надо признать весьма необычный способ выбивания долгов.
ldsDenis
Т.е. вся система безопасности аэропорта стала неэффективна из-за одного письма? Они сами себе не доверяют уже?
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