В Петербурге на выплаты контрактникам направят еще 4 млрд рублей

В бюджет текущего года заложили дополнительно 4 млрд рублей на выплаты контрактникам, уходящим из Петербурга на СВО. Об этом стало известно 14 октября на рассмотрении проекта корректировки бюджета в ЗакСе.

Отвечая на вопрос депутата Бориса Вишневского*, глава комфина Светлана Енилина сообщила, что непосредственно на выплаты контрактникам добавляют 4 млрд.

Эта сумма проходит по статье, которая предусматривает матпомощь различным категориям в связи с проведением специальной военной операции.

В целом она увеличивается на 5,05 млрд.

Ранее стало известно, что при корректировке бюджета 2024 года планируется увеличить доходы и расходы на 54,6 млрд рублей. Увеличение доходов обеспечено в основном опережающим ростом собранного НДФЛ и налога на совокупный доход, а также размещением средств. Дополнительные средства направят в основном на социальные нужды, в том числе — на поддержку семей участников СВО. Подробнее о корректировке — читайте здесь.

* Признан иностранным агентом