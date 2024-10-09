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Происшествия СК указал, кто мог убить в Ашкелоне 20 лет назад. За ним — Маневич и расстрел ОМОНа

СК указал, кто мог убить в Ашкелоне 20 лет назад. За ним — Маневич и расстрел ОМОНа

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2 комментария

Следователи подтвердили причастность Аркадия Нусимовича, осужденного в Петербурге за сожжение машины ОМОНа ради 24 млн рублей, еще к одному преступлению, совершенному в 2004 году в Израиле. Для этого следствию пришлось отправиться в Ашкелон, рассказали 9 октября в пресс-службе ГСУ СКР по Петербургу.

По версии следствия, в марте 2004 года Нусимович решил устранить своего знакомого — Андрея Чернявского, который обманул его и завладел значительной суммой денег. Для реализации задуманного он привлек соучастника и приобрел огнестрельное оружие, после чего выехал в Ашкелон, где скрывался Чернявский. 31 марта того же года в подъезде жилого дома Нусимович и его сообщник, по данным СК, произвели не менее четырех выстрелов в Чернявского, который от полученных ранений скончался. Злоумышленники скрылись с места преступления.

Следственные органы организовали командировку в Израиль, где совместно с местными правоохранительными структурами изучили материалы дела о смерти Чернявского и видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавшие посещение Нусимовичем места происшествия. Свидетели также подтвердили его причастность к преступлению.

«Следствием собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения Аркадию Нусимовичу», — добавили в ведомстве.

«Фонтанке» знакомо имя Аркадия Нусимовича по громкому делу о нападении на экипаж транспортного ОМОНа, перевозившего «серые» деньги строителей в 2015 году. Тогда был убит один сотрудник, а машину сожгли. В 2016 году Нусимовича и еще двоих участников задержали. Оправдательный вердикт суда присяжных в 2019 году помог ему избежать пожизненного срока — он отправился за решетку на 22 года.

Кроме того, как писала «Фонтанка», в 2023 году Нусимовича привезли из мест отбывания наказания в «Кресты», где он дал показания по делу об убийстве вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. По версии следствия центрального аппарата ФСБ, за ликвидацию вице-губернатора Нусимович получил от криминального авторитета Владимира Барсукова-Кумарина долю в бизнесе. Подробностями того дня с «Фонтанкой» поделилась супруга Михаила Маневича.

Накануне петербургский СК предъявил обвинение в совершении двух убийств Дмитрию Карлику, участнику организованной группы под руководством Олега Каштело, известного как сооснователь ночного клуба «Грибоедов». Карлик, разыскиваемый в РФ, находился в Израиле, куда следователи из Петербурга во время командировки пожаловали в том числе и по его душу. На допросе Карлик сознался в двух убийствах — телохранителя Каштело Сергея Максимова и спортсмена Вячеслава Бордукова. По сведениям «Фонтанки», Карлик «очень хочет вернуться на родину» и отбывать наказание в России, поскольку здесь находятся его товарищи и есть возможность получить помилование за участие в боевых действиях.

Летом этого года начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Петербургу Юрий Яшков в интервью «Фонтанке» рассказывал о контактах с израильскими спецслужбами. Упоминал наш собеседник и дело об убийстве в Израиле «господином по фамилии Нусимович». Там же шла речь и о возможном визите следователей в Израиль по делу об убийстве Игоря Талькова ради того, чтобы «пообщаться» с обвиняемым Валерием Шляфманом.

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Комментарии
2
AndrewBarsik
57 минут
Чудны дела Следственного комитета! Когда точно известно - кто заказал и организовал убийство, есть свидетели, давшие показания на организатора, то Следственный комитет палец о палец не ударит, даже когда суды признают незаконным бездействие органов Следственного комитета - хоть испишись Бастрыкину. А вот притаскивать за уши осуждённых к длительным срокам к громким преступлениям прошлых лет - это они умеют.
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