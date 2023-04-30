И снова Кумарин. Убийство Маневича прилетело автору расстрела ОМОНа

«Фонтанке» известен стрелок, поразивший
Неожиданно, как будто по советской традиции к наступающим майским праздникам, ФСБ анонсировало раскрытие единственного нераскрытого из знаковых преступлений
История этого события громадна. Тема упитана не то что конспирологией, а кучей новостей о раскрытиях. (Можно всё собрать в ироничную массу, но отвлечет). Политики здесь тоже хватает.
Трудно не вспомнить, как Анатолий Чубайс клялся найти и покарать виновников в смерти своего друга.
Так вот, по нашей информации, сегодня следствие центрального аппарата ФСБ имеет в виду, что стрелком является Аркадий Нусимович.
А с этого момента основное расшифровать нетрудно. Нужен только интернет. Полистайте, это важно.
В декабре 2015-го в Красногвардейском районе реальная банда напала из засады на перевозивший «серые» деньги строителей экипаж транспортного ОМОНа.
Убили одного сотрудника, ранили второго, служебную машину сожгли. Поражение статуса силовиков было столь мощным, что уголовному розыску не было куда деваться. Нусимовича и его двоих взяли в апреле
Аркадий Нусимович ничего так и не признал. Сегодня ему
Ведь уже за четверть века столько раз многие кричали «волки-волки!». И, наверное, только через год ситуацию начали перепроверять в службе по борьбе с терроризмом ФСБ. И так вертели, и так. Наконец у них появился помощник Нусимовича.
Это один из тех, кто в
Дальше случилось то, что пронзительнее всего «Фонтанке» описала супруга Михаила Маневича. (Не поленитесь — пройдите по ссылке).
По данным «Фонтанки», несколько месяцев назад Нусимовича доставили из лагеря в «Кресты», а на днях следствие ФСБ провело очною ставку. Но всё же — загадка глубже.
Вряд ли кто-то из оперов надеялся, что Нусимович сознается. Вел он себя всегда предельно дерзко. А это случилось.
Можно бесконечно размышлять или насмехаться. Но чаще такое лежит в психологической плоскости. Наверняка Нусимовичу предсказали, что во второй раз ему не подфартит. Впереди маячит пожизненное. «Рискнешь?». Где-то так, поверьте. И он дал прямые показания на Кумарина-Барсукова. Но без условий заказа не обойтись.
По словам нашего собеседника в Москве, по мнению следствия, Нусимович получил от Кумарина не разовое вознаграждение, а долю в бизнесе. Причем такую, что
Если до этого были лишь оперативные подозрения о заказчике — боссе всех боссов, то теперь процессуальная машина пошла в лобовую. Владимир Кумарин уже более
На этих словах можно выдохнуть и заняться любимой игрой — кто стоял за Кумариным. Кому действительно нужно было ликвидировать первую персону Петербурга по вопросам приватизации. Присоединяйтесь.
На паузе можете прочитать материал 47news «Что известно о стрелке с паспортом Израиля».
Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»