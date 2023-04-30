И снова Кумарин. Убийство Маневича прилетело автору расстрела ОМОНа

Михаил Маневич Фото: ТАСС Поделиться Поделиться





«Фонтанке» известен стрелок, поразивший 25 лет назад вице-губернатора Петербурга. Еще недавно его оправдывали и приговаривали за расстрел омоновцев. Получается — кто ж его не знает.

Неожиданно, как будто по советской традиции к наступающим майским праздникам, ФСБ анонсировало раскрытие единственного нераскрытого из знаковых преступлений 90-х — убийство на Невском проспекте в 1997-м вице-губернатора Михаила Маневича.



Трудно не вспомнить, как Анатолий Чубайс клялся найти и покарать виновников в смерти своего друга.

Так вот, по нашей информации, сегодня следствие центрального аппарата ФСБ имеет в виду, что стрелком является Аркадий Нусимович.



Аркадий Нусимович Фото: из архива «Фонтанки.ру» Поделиться Поделиться





А с этого момента основное расшифровать нетрудно. Нужен только интернет. Полистайте, это важно.

В декабре 2015-го в Красногвардейском районе реальная банда напала из засады на перевозивший «серые» деньги строителей экипаж транспортного ОМОНа.



Фото: кадр из видео / читатель «Фонтанки» Павел Машкин / архив Поделиться Поделиться





Убили одного сотрудника, ранили второго, служебную машину сожгли. Поражение статуса силовиков было столь мощным, что уголовному розыску не было куда деваться. Нусимовича и его двоих взяли в апреле 2016-го . Но то была половина беды. В январе 2019 года их оправдали присяжные, что явилось повторной оплеухой. Освобожденных доработали по другим эпизодам и в сентябре 2020-го их приговорили. Аркадию Нусимовичу как автору резни светило пожизненное, а отхватил он 22 года . Вроде бы на этом всё забылось.



Аркадий Нусимович ничего так и не признал. Сегодня ему 64 года . Он очень крепкий, прошедший 90-е спортсмен. Из таких, с кем бесполезно разговаривать о важном. Но так как за ним тянулись, как говорится, хвосты, то уголовный розыск Петербурга от него не отстал. И уже к концу 2020-го оперативники «убойного» отдела вышли на Маневича. И сами себе не поверили.



Ведь уже за четверть века столько раз многие кричали «волки-волки!». И, наверное, только через год ситуацию начали перепроверять в службе по борьбе с терроризмом ФСБ. И так вертели, и так. Наконец у них появился помощник Нусимовича.

Это один из тех, кто в 90-е всегда был на третьих ролях. Но в данном случае он работал на «сигнале». То есть в тот день, утром 18 августа 1997 года, стоял недалеко от выезда на Рубинштейна возле известного Толстовского дома, где жил Михаил Маневич. И при появлении служебной «Вольво» вице-губернатора сообщил по радиостанции, мол, «приготовиться». Его имя ничего никому не скажет. Таких в те времена были тысячи.



Дальше случилось то, что пронзительнее всего «Фонтанке» описала супруга Михаила Маневича. (Не поленитесь — пройдите по ссылке).

По данным «Фонтанки», несколько месяцев назад Нусимовича доставили из лагеря в «Кресты», а на днях следствие ФСБ провело очною ставку. Но всё же — загадка глубже.

Вряд ли кто-то из оперов надеялся, что Нусимович сознается. Вел он себя всегда предельно дерзко. А это случилось.

Можно бесконечно размышлять или насмехаться. Но чаще такое лежит в психологической плоскости. Наверняка Нусимовичу предсказали, что во второй раз ему не подфартит. Впереди маячит пожизненное. «Рискнешь?». Где-то так, поверьте. И он дал прямые показания на Кумарина-Барсукова. Но без условий заказа не обойтись.



По словам нашего собеседника в Москве, по мнению следствия, Нусимович получил от Кумарина не разовое вознаграждение, а долю в бизнесе. Причем такую, что 10 лет жил, мягко говоря, безбедно. То есть на миллионы долларов. Другое дело, что договоренности были понятийными и после ареста Кумарина в 2007 году всё встало. «Иначе Нусимович бы не пошел на ОМОН», — резонно делает вывод сотрудник.

Если до этого были лишь оперативные подозрения о заказчике — боссе всех боссов, то теперь процессуальная машина пошла в лобовую. Владимир Кумарин уже более 15 лет сидит в «Крестах». Обвешан обвинениями и приговорами. Впереди у него еще суд по убийству Галины Старовойтовой. И ни разу он не признал ничего.

На этих словах можно выдохнуть и заняться любимой игрой — кто стоял за Кумариным. Кому действительно нужно было ликвидировать первую персону Петербурга по вопросам приватизации. Присоединяйтесь.



На паузе можете прочитать материал 47news «Что известно о стрелке с паспортом Израиля».

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

