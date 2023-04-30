ФСБ указала на возможного заказчика убийства вице-губернатора Петербурга Маневича. Он уже за решеткой

Убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича в 1997 году было совершено по заказу лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина). Об этом 30 апреля заявили в ФСБ России. Ведомство отмечает, что совместно с МВД России раскрыло данное преступление. Как сообщили в ФСБ, также задокументирована причастность к совершению убийства двух членов ОПГ Санкт-Петербурга. Один из них следил за местом жительства чиновника и передавал своему подельнику информацию о его передвижении. Второй же непосредственно стрелял по автомобилю, в котором ехал Маневич. Имена этих двух фигурантов не раскрываются, однако сказано, что Барсуков лично передал им автомат Калашникова.



«Получены признательные показания обоих фигурантов о подготовке и совершении убийства М. Маневича по заказу лидера так называемой "тамбовской" преступной группировки Санкт-Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина)», — говорится в пресс-релизе.

Вице-губернатор Маневич был убит пулей снайпера на Невском 18 августа 1997 года. Как это было не так давно вспоминала на страницах «Фонтанки» вдова чиновника.

За прошедшие четверть века в СМИ несколько раз появлялись уверенные сообщения о раскрытии этого дела. Кто-то вдруг брал на себя, кто-то признавал соучастие, но вскоре всё рассыпалось. После смерти Юрия Шутова, приговоренного за серию заказных убийств, Анатолий Чубайс даже заявил, что убийцы наказаны. Имя он не назвал. Но не так давно опять подтверждал это нашему журналисту. Общепринятой версией все последние годы считалась — организатором убийства был главарь ОПГ и депутат петербургского ЗакСа Юрий Шутов.

