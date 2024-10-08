Самый известный убийца Израиля Дмитрий Карлик хочет в Россию

Спецназовец и самый известный убийца Израиля Дмитрий Карлик страстно желает вернуться в Россию. На святой земле он отбывает наказание за шесть убийств, следователи ГСУ СК по Петербургу предъявили ему обвинение еще в двух. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба главного управления.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу







«Сотрудниками первого управления по расследованию особо важных дел регионального ГСУ СКР была организована командировка в Государство Израиль, где в ходе исполнения запроса об оказании международно-правовой помощи правоохранительными органами Израиля Дмитрию Карлику было предъявлено обвинение в совершении убийства Сергея Максимова и Вячеслава Бордукова. В ходе допроса в качестве обвиняемого он полностью признал вину в совершении преступлений», — говорится в сообщении ГСУ СК.

На опубликованном видео следователь по особо важным делам предъявляет обвинение Дмитрию Карлику, избегая его взгляда. Фигурант говорит, что он гражданин России и Израиля, вину признает полностью, в преступлениях принимал непосредственное участие.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

По данным «Фонтанки», судить Дмитрия Карлика будут в Петербурге без его участия. Как будет решаться в дальнейшем вопрос с его этапированием, пока неизвестно. Однако обвиняемый очень хочет вернуться на родину и отбывать наказание в России. Во-первых, все его товарищи находятся здесь, во-вторых, существует возможность искупить свои прегрешения за «ленточкой».

Ранее «Фонтанка» писала об убийствах, исполнителем которых следствие считает Карлика. Все они были совершены якобы по заказу совладельца ночного клуба «Грибоедов» Олега Каштело.

По версии следствия, в январе 2000 года Каштело заказал сотрудника СОБР РУБОП Сергея Максимова. В качестве исполнителей он привлек Вадима Камалетдинова и Дмитрия Карлика. В общежитии на Сиреневом проспекте в Максимова вошли семь пуль.

Источник: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу







15 июня 2000 года Карлик, Камалетдинов и Каштело ради похищения «Ауди А6» напали на советского спортсмена Вячеслава Бодукова в гараже в Уманском переулке. Тело было закопано в лесном массиве на улице Коммуны. Мужчина числился пропавшим почти 24 года, в минувшем мае следователи подняли из земли кости, завернутые в полиэтилен.

Дмитрий Карлик отбывает в израильской тюрьме шесть пожизненных сроков. Там он признан виновным в убийстве российских репатриантов под Тель-Авивом. О том, что он натворил, писали все крупные мировые СМИ, «Фонтанка» тоже.