«Оттуда живыми не выходят». Обвиняемый в изнасиловании девочки православный блогер собирается на СВО

«Я, скорее всего, поеду в самые жёсткие шторма. Оттуда живыми не выходят, но лечусь, чтобы хотя бы мог прожить немного и отслужить. Сейчас не то время, чтобы в тюрьмах сидеть, люди нужны в армии для службы России», — заявил фигурант уголовного дела.

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Накануне Красногвардейский районный суд отправил обвиняемого под надзор командиров в воинскую часть в Луге. Следствие настаивало на аресте, но судья это ходатайство отклонил.

Следствие полагает, что православный блогер Клауд Роммель вступал в половую связь с 10-летней девочкой. Когда об этой истории стало известно зимой 2024 года, ребенка поместили в приют, а Роммель оказался в зоне боевых действий. В последнем своем видео мужчина настаивает на том, что он — сын иллюмината.