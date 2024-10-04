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Происшествия «Оттуда живыми не выходят». Обвиняемый в изнасиловании девочки православный блогер собирается на СВО

«Оттуда живыми не выходят». Обвиняемый в изнасиловании девочки православный блогер собирается на СВО

Обвиняемый в сексуальном насилии над девочкой 31-летний Клауд Роммель всерьез собирается на СВО, хотя статьи УК РФ, связанные с половой неприкосновенностью детей, этому противоречат. О намерении отправиться на фронт Роммель рассказал 4 октября в интервью «Фонтанке».

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16 комментариев

«Я, скорее всего, поеду в самые жёсткие шторма. Оттуда живыми не выходят, но лечусь, чтобы хотя бы мог прожить немного и отслужить. Сейчас не то время, чтобы в тюрьмах сидеть, люди нужны в армии для службы России», — заявил фигурант уголовного дела.

Подробнее о жизни Клауда Роммеля, его «перерождении» и православии читайте на «Фонтанке».

Накануне Красногвардейский районный суд отправил обвиняемого под надзор командиров в воинскую часть в Луге. Следствие настаивало на аресте, но судья это ходатайство отклонил.

Следствие полагает, что православный блогер Клауд Роммель вступал в половую связь с 10-летней девочкой. Когда об этой истории стало известно зимой 2024 года, ребенка поместили в приют, а Роммель оказался в зоне боевых действий. В последнем своем видео мужчина настаивает на том, что он — сын иллюмината.

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Комментарии
16
282437267
1 час
похоже на рекламу контрактов, для самого стремного контингента
Slava_Rossii2
1 час
Ни как же он с такими обвинениями уходит на СВО? Опять закон, как дышло?
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