В Петербурге суд отказался арестовывать Роммеля, обвиняемого в изнасиловании ребенка

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Как следует из представленных материалов, Роммель проходит службу по контракту в зоне СВО. 13 августа он получил ранение и в данный момент проходит лечение. Был задержан при выходе из медицинского учреждения для следования в войсковую часть, добавили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Роммелю избрали меру пресечения в виде наблюдения командования воинской части, расположенной в Луге. Она будет действовать до окончания контракта.

«Если надо, чтобы была мера пресечения, пусть она будет, но поскольку человек военнослужащий, у него контракт действующий, он в часть должен явиться. Он, грубо говоря, с СВО прибыл только из-за того, что много осколков в ноге. Там иногда невозможно сразу операцию провести», — прокомментировал избрание меры защитник Роммеля.



1 из 4 Источник: Александр Гальперин / Фонтанка.ру

В суде обвиняемый заявил корреспонденту «Фонтанки», что собирается вернуться в зону СВО. «Надо помогать ребятам. С Божьей помощью», — сказал он, заходя на костылях в зал судебных заседаний.

Источник: Константин Митягин / «Фонтанка.ру»

Накануне суд продлил срок задержания обвиняемому, так как в материалах, собранных следствием, не хватало справки из воинской части. Спорная ситуация довела следователя до слез. Следствие полагает, что православный блогер Клауд Роммель вступал в половую связь с 10-летней девочкой. Когда об этой истории стало известно зимой 2024 года, ребенка поместили в приют, а Роммель оказался в зоне боевых действий. В последнем своем видео мужчина настаивает на том, что он — сын иллюмината. Подробнее о метаморфозах Роммеля читайте на «Фонтанке».