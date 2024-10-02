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Происшествия Следователь плакала, фигуранта несли на плечах. В Петербурге не смогли арестовать блогера, обвиняемого в педофилии

Следователь плакала, фигуранта несли на плечах. В Петербурге не смогли арестовать блогера, обвиняемого в педофилии

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8 комментариев

Уголовная история вокруг православного блогера Клауда Роммеля, утверждавшего, что видел Иоанна Кронштадтского, не могла развиваться иначе. Меру пресечения по обвинению в изнасиловании ребенка ему избирали эмоционально.

Судебное заседание в Красногвардейском районном суде Петербурга, на котором ожидался арест Роммеля, было назначено на 11 утра 2 октября. Однако все пошло не по плану с самого начала — рассмотрение ходатайства было отложено на несколько часов. Причина этого решения стала понятна в кулуарах суда, где находился корреспондент «Фонтанки».

Напомним, следствие полагает, что Клауд Роммель вступал в половую связь с 10-летней девочкой. Он якобы трогал ее за интимные места, заставлял трогать себя и в конце концов совершил половой акт. Когда об этой истории стало известно зимой 2024 года, ребенка поместили в приют, а Роммель оказался в зоне боевых действий. Там он получил ранение и был направлен в Петербург на лечение, где его и задержали. В последнем своем видео православный блогер настаивает на том, что он — сын иллюмината. Подробнее о метаморфозах Роммеля читайте на «Фонтанке».

В половине первого судья вышел и сообщил собравшимся, что сегодня ничего в Красногвардейском райсуде рассматривать не будут, поскольку обвиняемый — военнослужащий. Но раз в гражданском суде решать судьбу обвиняемого не будут, значит, будут в другом? На этот вопрос оперативно не смогли ответить ни в пресс-службе судов, ни следователь, которая занимается делом Роммеля.

О ней чуть подробнее. Если прокурора выдает строгая синяя форма, судью — мантия, а адвокат при себе имеет дипломат, то в тихо плачущей на лестнице суда вы вряд ли разглядите следователя. Однако именно так выглядела представитель СК. Отвечать на вопросы корреспондента она отказалась, только подтвердила, что занимается делом Роммеля.

Из ее разговора с мужчиной, который выглядел куда более раскованно и уверенно, стала понятна причина мрачного настроения — поставленная задача добиться ареста, которая натолкнулась на нежелание судьи рассматривать ходатайство. Мужчина с кейсом, обозначивший себя в разговоре с заплаканной следовательницей кем-то вроде «юридического консультанта», активно предлагал ей помочь и зайти вместе к судье. Предлагал он также звонить военному прокурору, поскольку в материалах дела якобы не хватало документа, подтверждающего, что Роммель проходит или проходил военную службу в зоне специальной военной операции. Прозвучало и более общее наблюдение: уголовной ответственности нельзя избежать через службу на СВО, если речь о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Время тянулось долго, ничего не происходило. Лишь иногда конвой кого-то заводил в зал суда и выводил оттуда. Надежду на разрешение ситуации дала гособвинитель, которая все же вышла к следователю и взяла материалы уголовного дела, а позже успокоила: «Не переживай, все будет нормально». Незаметно в зал № 407 зашла и сама следователь, затем с материалами дела пошел знакомиться адвокат.

Разговоры в коридоре сменились на что-то отвлеченное. Внезапно для всех на 4-й этаж внесли обвиняемого в военной форме — его левая нога была перебинтована, а на правой руке красовался шеврон с Иисусом Христом.

После этого стремительного заседания обвиняемый вышел уже самостоятельно и сразу столкнулся с журналистом. На вопрос о сексуальных отношениях с 10-летней девочкой смиренно ответил:

— Нет, такие ужасы даже слышать не хочу.

— А вину свою признаете?

— Никак нет.


Параллельно с этим «Фонтанка» дозвонилась до отца задержанного, который признался, что жизнь Клауда (который вообще-то при рождении получил имя Александр) разделил на «до» и «после» 2014 год, когда он вернулся из Донбасса. По его словам, молодой человек отрекся от родителей, переехал в Петербург и сменил имя. Новую жизнь он решил начать под фамилией немецкого генерал-фельдмаршала. Близким Александр сказал: «Нет больше вашего мальчика».

«История мутная, кто знает… Следствие покажет, виноват или нет. Нам судить об этом рано. Если виноват — накажут, не виноват — отпустят», — фаталистически заключил собеседник «Фонтанки».

Продолжение следует уже завтра.

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Комментарии
8
qwestik
37 минут
илита
Mafioza
38 минут
даже интересно, кого следачке было жаль до слез-обвиняемого или себя?
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