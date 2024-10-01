Часовня — СВО — ИВС. Кто такой Клауд Роммель, которому вменяют насилие над девочкой

Источник: страница Клауда Роммеля/«ВКонтакте»







Сотрудники полиции называют его «волком в овечьей шкуре», он себя обозначает «простым православным парнем». Оперативники уголовного розыска Петербурга задержали того, чьи следы уже терялись в зоне СВО. Ранение вынудило 31-летнего военнослужащего Клауда Роммеля вернуться в Петербург, и в этот раз его уже не решились отпустить. Ночью 1 октября мужчину поместили в ИВС, предварительно описав в рапорте травмы, которые он получил на фронте от прилета «птички».

Петербуржцу вменяют изнасилование малолетней и насильственные действия сексуального характера. По данным «Фонтанки», у следствия были железные основания для возбуждения дела. Более того, жертв может быть больше, фигурант общался с несколькими девочками из трудных и фанатичных семей, они также фигурировали в блоге. Роммеля уже сравнивают с Глебом Грозовским — священником из Ленобласти, который в 2018 году получил 14 лет строгого режима за сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Театр начинается с кладбища

Мы не знаем о детстве нашего героя и о его юности. Известно, что Клауд Роммель родился в 1993 году в Подмосковье. Зарегистрирован он там же, но живет давно в Петербурге. Есть неподтвержденные сведения, что в 2014 году он якобы воевал в Донбассе, получил ранения и тогда же уверовал.

В его соцсетях отсчет времени начинается с марта 2021 года. Именно тогда Клауд «вышел в свет» и заявил, что ему явился Иоанн Кронштадтский. Чудо произошло на Никольском кладбище, где мужчина был оформлен как установщик памятников. Там же Роммель присматривал за часовней блаженного Матвея Татомира.

В своем блоге свидетель чуда рассказывал, что ранним утром 27 февраля 2021 года он вышел на обход и увидел яркий свет у одной из могил. Клауд решил, что это хулиганы — взял телефоны и вооружился дубинкой. Однако, когда он подошел ближе, то увидел не мальчишек с фаерами, а светящегося Иоанна Кронштадтского. Сфотографировать это мужчина не успел, видение исчезло с громким хлопком. На месте осталось мокрое от талого снега фото, которое тоже растворилось в руках у смотрителя. Клауд запомнил, что на карточке было групповое фото 12 человек, в центре восседал боярин Андрей Кобыла — родоначальник рода Романовых, который крестился на Руси во время правления князя Александра Невского.

Это «чудо» широко обсуждалось в православных кругах и было принято неоднозначно. Тем не менее, случившееся было использовано для привлечения паломников к часовне на Никольском кладбище. Клауд Роммель же будто бы стал официальным лицом этого места и начал вести блог.

Благочестивый опекун

В феврале 2024 года, незадолго до очередной годовщины явления Иоанна Кронштадтского, в жизнь Роммеля вмешались правоохранительные органы. Все началось с того, что некая женщина обратила внимание на живущих вместе 10-летнюю девочку и мужчину, которые родственниками друг другу не приходятся.

Предварительно полиции удалось установить, что в квартире живёт и мать ребёнка. У неё отдельная комната, а дочь на протяжении года якобы делит соседнюю с мужчиной. У взрослых якобы были отношения, после разлада которых женщина съезжать не стала из-за привязанности дочери к мужчине. Объяснять пришлось и эпизод с массажем, который он будто бы делал полураздетому ребёнку. Мать девочки тогда заявление в полицию писать не стала.

Православного блогера из Петербурга подозревают в изнасиловании малолетней Источник: скриншот видеоблога Роммеля Клауда/Youtube.com







После этого Клауд Роммель начал выпускать ролики с девочкой. В них он рассказывал, какую кошмарную жизнь девочка жила в родной семье. Из его описаний складывалось ощущение, что он спас ребенка от смертельной опасности. Роммель говорил, что опекаемую им Алину (имя изменено) дома окружали антисанитария, моральные издевательства и угрозы убийством. Девочка на видео утверждала, что лучше отправится в приют, чем вернется к родителям. При этом она так старалась показать радость от нахождения рядом с Клаудом, что обычный человек, который случайно наткнулся на ролик, мог бы ощутить на себе эффект «зловещей долины».

«Клауд — один единственный, кто меня взял и поддержал. Он понял, какие у меня проблемы с родителями, он мою жизнь просто изменил в хорошую сторону. Если бы он меня не взял к себе, я бы была уже вся поломанная и неверующая», — говорит девочка на камеру.

По каким-то причинам дело тогда не возбудили, ребенка поместили в приют, а смотритель часовни внезапно оказался в зоне вооруженного конфликта.

Русский немец на фронте

На фронте Клауд Роммель продолжил рассуждать о боге и не забывал про Алину. От подписчиков он скрыл настоящую причину изъятия ребенка. С его слов, Алину забрали, потому что ее мать так захотела.

Как ни странно, из окопов мужчина публиковал еще больше роликов со своими проповедями. Он рассказывал о ловушках Лукавого и утверждал, что весь мир погружается в хаос. В одном из видео он призвал РПЦ к возрождению «института экзорцизма» и выразил убеждение, что в спецслужбах тоже должны быть экзорцисты. По мнению Клауда, лучшим местом для изгнания бесов является крымская земля. «Бог желает, чтобы все мы стремились к благочестивой радости», — повторял интернет-проповедник.

На видео Роммель рассказывает, что он возле передка, окружен «птицами» и потерял ногу. Источник: скриншот видеоблога Роммеля Клауда/Youtube.com







Кульминацией военного блоггинга Роммеля стала запись, которую он сделал после ранения. Это видео разошлось по патриотическим пабликам. Клауда назвали «русским немцем», который бьется за Россию. На его аккаунте эти кадры набрали более полумиллиона просмотров. На видео Роммель рассказывает, что он возле передка, окружен «птицами» и потерял ногу. Превозмогая боль, он поведал подписчикам, как спас товарища и поблагодарил бога за все. Также впервые мужчина упомянул, что у него есть жена.

«Если со мной что-то случится в октябре»

Клауд Роммель не мог не подозревать о своем возможном задержании. В соцсетях он начал публиковать прощальные посты за несколько часов до того, как за ним пришли оперативники уголовного розыска. Так, на замедленном в России YouTube появился ролик под названием «Конец Клауда Роммеля». На кадрах он якобы проходит проверку на детекторе лжи и признается в том, что он «прямой сын одного из иллюминатов главных управлений мирового правительства». После этого он предположил, что его убьют.

На своей странице во «ВКонтакте» мужчина также опубликовал прощальный пост, в котором содержится завещание на случай его гибели.

«Если со мной что-то случится в октябре месяце этого года, мне бы было истинной радостью быть похороненным на Никольском кладбище, даже хоть и в урне с прахом. Пусть это будет моей электронной просьбой-завещанием», — написал он.

В то время, когда Клауд уже находился в ИВС, на его странице было опубликовано стихотворение и фото с невестой. Орфография и пунктуация автора сохранены.

Прибывая в этой сказке

Помню лишь изумрудные глазки,

В середине ночИ себя проверяя

Не лежу ли где, сейчас, умирая.

Мир в котором вера существует

Никто и ни чем, никогда не рискует,

Ведь Бог милость каждому дарует