15 октября — круглый стол «Преимплантационная генетическая диагностика: что можно и нужно узнать заранее»

Что такое преимплантационная генетическая диагностика (ПГД), и как она работает?

В каких случаях рекомендуется проведение генетической диагностики? Кому стоит пройти тестирование? Насколько востребована эта процедура?

Какие методы используются для ПГД? Влияют ли они как-то на здоровье эмбриона, на вероятность успешной имплантации и наступления беременности?