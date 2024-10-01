15 октября — круглый стол «Преимплантационная генетическая диагностика: что можно и нужно узнать заранее»

Преимплантационная генетическая диагностика (ПГД) становится одной из ключевых технологий в контексте вспомогательных репродуктивных технологий. Этот метод позволяет исследовать эмбрионы на наличие генетических отклонений еще до их имплантации в матку, что дает возможность родителям предотвратить передачу наследственных заболеваний и определить здоровый эмбрион без генетических нарушений. О том, что дает эта процедура будущим родителям и с какими этическими вопросами приходится сталкиваться врачам — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
Что такое преимплантационная генетическая диагностика (ПГД), и как она работает?
В каких случаях рекомендуется проведение генетической диагностики? Кому стоит пройти тестирование? Насколько востребована эта процедура?
Какие методы используются для ПГД? Влияют ли они как-то на здоровье эмбриона, на вероятность успешной имплантации и наступления беременности?
Какие заболевания или генетические аномалии можно выявить с помощью ПГД?
Существуют ли риски ошибок или ложноположительных/ложноотрицательных результатов при проведении ПГД?
Можно ли провести диагностику по желанию, например, для определения пола эмбриона?
Какие этические вопросы поднимаются в связи с ПГД?
Сколько стоит проведение такой диагностики?
Каковы перспективы использования ПГД для профилактики и лечения более широкого спектра заболеваний?
К участию приглашаются: врачи генетики, репродуктологи, акушеры-гинекологи, эмбриологи.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 16:00 / 15 октября 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Анна Сосновик, anna.s@fontanka.ru, +7 (921) 993–97–50