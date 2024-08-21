Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН

Генпрокуратура 21 августа сообщает о внесении представления директору ФСИН России на основании результатов проверки исправительных учреждений Чувашии. 37 сотрудников привлечены к ответственности.

«В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения соблюдения режима отбывания наказания осужденными, привлечения их к труду, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения заключенных и др.», — говорится в сообщении.



В связи с этим директору Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву внесено представление. Министр юстиции Аркадий Гостев проинформирован о положении в пенитенциарных учреждениях в регионе.