Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН

Генпрокуратура 21 августа сообщает о внесении представления директору ФСИН России на основании результатов проверки исправительных учреждений Чувашии.
«В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения соблюдения режима отбывания наказания осужденными, привлечения их к труду, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения заключенных и др.», — говорится в сообщении.
В связи с этим директору Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву внесено представление. Министр юстиции Аркадий Гостев проинформирован о положении в пенитенциарных учреждениях в регионе.
«После рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры по устранению выявленных нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены
В марте после прокурорской проверки выносилось представление начальнику УФСИН Чувашии. Тогда, по данным ведомства, прокурор республики Эдуард Гиматов посетил исправительную колонию