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    Генпрокуратура внесла представление главе ФСИН

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    Генпрокуратура 21 августа сообщает о внесении представления директору ФСИН России на основании результатов проверки исправительных учреждений Чувашии. 37 сотрудников привлечены к ответственности.

    «В ходе надзорных мероприятий были выявлены нарушения соблюдения режима отбывания наказания осужденными, привлечения их к труду, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения заключенных и др.», — говорится в сообщении.

    В связи с этим директору Федеральной службы исполнения наказаний Аркадию Гостеву внесено представление. Министр юстиции Аркадий Гостев проинформирован о положении в пенитенциарных учреждениях в регионе.

    «После рассмотрения актов прокурорского реагирования приняты меры по устранению выявленных нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечены 37 должностных лиц», — подчеркивают в прокуратуре.

    В марте после прокурорской проверки выносилось представление начальнику УФСИН Чувашии. Тогда, по данным ведомства, прокурор республики Эдуард Гиматов посетил исправительную колонию № 1 и были выявлены многочисленные нарушения, в частности факты ненадлежащего соблюдения должностными лицами требований уголовно-исполнительного, санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства о пожарной безопасности.

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