Великобритания: провалившееся государство?

В настоящее время целый ряд городов Великобритании охвачены массовыми неконтролируемыми властями вспышками насилия. Все началось с того, что 29 июля в городе Саутпорт сын мигрантов из Руанды зарезал трех маленьких девочек (6, 7 и 9 лет) во время занятий танцами и ранил еще несколько. Был ли преступник из мусульман — не ясно. Вроде бы не должен (в Руанде явно доминирует христианство в форме католицизма и протестантства). В ответ на это многие города страны охватили мощные демонстрации против миграции, значительная часть которой является нелегальной, но, тем не менее, британские власти относятся к ней весьма толерантно.



Немного цифр. В Великобританию только за последние два года въехали 2,5 млн мигрантов. Из них 85 % — не граждане ЕС. Чаще всего въезжали уроженцы Индии, Нигерии, Пакистана. В городах образуются огромные анклавы, где мигранты устанавливают свои законы, вплоть до шариатских судов и патрулей. Единое правовое пространство страны разорвано. В эти районы полиция предпочитает на заходить. Страна на глазах превращается в то, что политологи называют failed state (провалившееся государство).



Известный демограф А. Ракша приводит этно-расовую структуру Бирмингема (2021 г.). Белых британцев — 491 тыс., прочих белых — 65 тыс. (всего 556 тыс.). Далее: пакистанцы — 195 тыс., выходцы из Бангладеш — 48 тыс., арабы — 19 тыс. В сумме — 262 тыс. Но это еще далеко не все. Индийцев — 67 тыс., негров — 126 тыс., метисов — 55 тыс. Это составит в сумме 248 тыс. И получаем 556 тыс. против 510. Почти 50 на 50.



Интересна и динамика. В начале 1980-х годов белые составляли 83 % населения. Азиатов всех мастей проживало порядка 10 %. Это на уровне наиболее насыщенных «иностранными специалистами» нынешних подмосковных пригородов. Ну а в 2021 г. белых британцев стало только 43 %, вообще белых — 49 %. Крупнейшая национальная община — пакистанцы — 17 %. По вероисповеданию в городе было 34 % христиан, 30 % — мусульман, и 5 % — индуистов и сикхов.

Почему важно деление по религиозной принадлежности? Наиболее радикальные протестующие из белых стали нападать на мечеть. Ответ мусульман не заставил себя долго ждать. Тот же Бирмингем (и далеко не только он один) наводнен шариатскими патрулями (вооруженными палками, обрезками труб и мачете). Они преследуют и избивают белых на улицах, крушат автомобили, врываются и громят пабы и делают еще много разных «приятных» вещей.



А что же полиция? Она арестовывает много белых (далеко не только погромщиков), но абсолютно не трогает мусульман и примкнувших к ним цветных. Политкорректность торжествует! Британский полицейский боится даже прикоснуться к небелому, будь он хоть трижды бандит. Быстро обвинят в исламофобии, расизме и во всех смертных грехах, и на этом конец карьере.



Британские СМИ целиком на стороне, скажем так, некоренных британцев. Доходит дело до анекдотов. Корреспондентка телеканала Sky News ведет репортаж с улицы, рассказывает о нехороших нетерпимых к инородцам коренных британцах, а сзади нее проходят вооруженные разными «инструментами» бородачи. Исламские демонстранты скандируют (кроме традиционного «аллах акбар»): We take over Britain! («Мы захватили Британию!») Что ж, c этим уже и не поспоришь.



Хваленая британская свобода слова заканчивается там, где начинается национальный вопрос. Журналист Томми Робинсон вынужден был бежать из страны, так как на митинге в Лондоне показывал на большом экране фильм, который не нравится британскому истеблишменту. Между прочим, это тот самый Робинсон, который приезжал в Санкт-Петербург в 2020 г. и рассказывал о знаменитой истории в небольшом английском городе Ротерхэме (287 тыс.), где пакистанцы за 16 лет изнасиловали 1 400 (я не ошибся, не 14 и даже не 140) белых несовершеннолетних британок, а полиция все это время не реагировала на заявления и строго блюла толерантность.



За ту Британию, которую мы знаем по ее величайшим достижениям в развитии земной цивилизации, вступился Илон Маск. Он посоветовал новоизбранному премьер-министру страны обращать внимание на защиту не только мечетей. Тут же Financial Times заявила, что он «разжигает расовые конфликты и беспорядки». А директор исследовательской компании Eurasia Group Муджтаба Рахман потребовал запрета его платформы X (пока забаненной в России).

И теперь самое время вспомнить о правительстве Великобритании. По итогам недавних выборов его сформировали лейбористы, получившие абсолютное большинство мест в палате общин (411 из 650, или 63 %), в то время как за них проголосовали лишь 34 % избирателей (за националистов — партию «Реформировать Соединенное Королевство» — проголосовали 14 % избирателей, но получили они только 5 мест в палате, или меньше 1 %). В связи с охватившими страну небывалыми беспорядками новый премьер Кир Стармер заявил о создании армии для подавления антииммигрантских протестов. Планируется организовать постоянное подразделение из военных и полицейских, которое будет бороться с англичанами, требующими остановить вторжение иммигрантов в Великобританию. О шариатских патрулях он, видимо из избыточной скромности, промолчал.



Это не удивительно. Его коллега по партии, трижды избранный мэром Лондона Садик Хан (пакистанского происхождения), является практикующим мусульманином, регулярно посещает мечеть. На последних выборах за него проголосовало 44 % избирателей. Их состав такой, что он и ему подобные не могут проиграть выборы и в будущем. Весьма вероятно, что Борис Джонсон был последним англичанином на посту мэра столицы.



Что ж, если когда-нибудь в будущем границы Великобритании для россиян откроются, то в Лондоне их радушно встретит мечеть св. Павла, а в Британском музее им расскажут о решающем вкладе исламской цивилизации в промышленную революцию.

