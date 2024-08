Великобритания: провалившееся государство?

Британские СМИ целиком на стороне, скажем так, некоренных британцев. Доходит дело до анекдотов. Корреспондентка телеканала Sky News ведет репортаж с улицы, рассказывает о нехороших нетерпимых к инородцам коренных британцах, а сзади нее проходят вооруженные разными «инструментами» бородачи. Исламские демонстранты скандируют (кроме традиционного «аллах акбар»): We take over Britain! («Мы захватили Британию!») Что ж, c этим уже и не поспоришь.