Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

южн.

 758мм 90%
Подробнее
5 Пробки
USD 102,58
EUR 107,43
Владимиру Яковлеву 80 лет
Кто заработал на оружии
Промышленный Петербург
У кого остался порох в пороховницах
Тромбы при варикозе молодеют
Рейтинги "Фонтанки"
Особое мнение Того ли либерализма боится Сурков?

Того ли либерализма боится Сурков?

2 510
15 комментариев

На прошлой неделе Владислав Сурков − бывший зампредседателя правительства РФ, а по существу, главный идеолог «суверенной демократии» и «вертикали власти» — обрадовал нас небольшой статьей с привлекательным заголовком «Сексуальная контрреволюция и либерализм». Весь смысл ее написания заключен в последних фразах. Иначе придется допустить, что автор замечательного термина «глубинный народ» лишен элементарных знаний современной политологии. Поскольку такое предполагать — зря человека обижать, то этого делать не станем. Но тогда верно сказанное выше о последних фразах.

Начинает Сурков с интерпретации победы Трампа на президентских выборах как торжества сексуальной контрреволюции. При этом утверждает, что победил, как он пишет, Траск — дуэт Трампа и Маска. Понятно, сексуальная революция, по Суркову, это развившийся и резвившийся в США и Западной Европе культ ЛГБТК+* (экстремистского движения по российскому законодательству) и всего, что с ним связано. Уважаемый экс-идеолог полагает, что он явился следствием продвижения либерализма. Тот искал, искал, а что еще освободить после обеспечения всеобщих и равных избирательных прав, и вот нашел кучу полов и их оттенков (не говоря уже о гомосексуалистах). А найдя, стал наделять их привилегиями как пострадавших от прежней дискриминации.

В этой картине было бы все верно, если бы только писатель объяснил читателю эволюцию термина «либерализм» в XX веке (начиная с США), в ходе которой он превратился в собственную противоположность. Классические либералы − те, что ведут свое происхождение от Джона Локка, − поэтому уже давно были вынуждены называть себя либертарианцами. Для них свобода человека (его право собственности на самого себя, или, иначе говоря, самопринадлежность) не совмещается с какими-либо привилегиями. Если бы вдруг стали рождаться люди с синими волосами, то на основании цвета волос никак нельзя лишать их гражданских и политических прав, но и наделять привилегиями тоже нельзя.

О том, что Сурков не так прост, как хочет казаться, свидетельствуют его слова о том, что «либерализм выродился в либертинаж». Однако это рушит всю конструкцию. Оказывается, не с либералами в классическом понимании боролся Трамп, а с либертинами. А это — разные вещи. Последние топчут святой для первых принцип — неагрессии. Они вторгаются в личное пространство, нарушая некогда важнейшее для американцев условие свободы — право на privacy (приватность).

В США разгорелся любопытный скандал. Конгрессмен Нэнси Мэйс выступала на конференции о будущем Интернета. До этого она стала известна тем, что была публично против допуска трансженщин (это тех мужчин, которые заявляют, что они женщины) в женские туалеты Капитолия. Один из таковых явился на эту конференцию и что-то стал кричать о дискриминации транслюдей. Ее ответ на его крики долго цитировали американские СМИ: «Бог любит его. Я люблю его. Но его пенис не будет в моем туалете».

Впрочем, хватит туалетных проблем. О них и так незаслуженно много говорят. В тех же США проблема нелегальных иммигрантов была куда важнее для избирателей. Если вернуться к тексту Суркова, то от США он переходит к России и гордится тем, что Россия справилась с либерализмом раньше, чем они. «В 2003 году по итогам выборов в Госдуму было торжественно объявлено: либеральных партий в нашем парламенте больше нет. И не будет». Вот тут внимательно следите за руками идеологического фокусника. Были ли в 2003 году в России партии, которые шли на выборы с нынешней американской либеральной повесткой? Что-то я не припомню. Таким образом, происходит неоправданное отождествление современных американских демократов с теми уже ныне забытыми российскими демократами 20-летней давности. Последним есть что поставить в вину, но не было у них программ трансгендеризации и т. п.

Дальше — больше! В принципе, правильно говорится о рефлексе свободы даже у собаки. Отсюда делается вывод, что либерализм вернется! Хотя несколькими строчками выше заявлялось, что он повержен. Ладно, будем считать, что либерализм — это такой ванька-встанька. И самое главное: какой либерализм вернется? «Либерализм вернется закаленный унижением, поумневший, сексуально не озабоченный. Опасный».

Вот и раскрылся наш духовный гуру. Речь здесь явно не о том мнимом либерализме, которому автор посвятил примерно три четверти текста. А о подлинном, классическом либерализме. И именно его боится Владислав Юрьевич. Кстати, правильно делает. Именно он представляет собой истинную альтернативу его идеалам, а не то, что правильнее называть социализмом агрессивных меньшинств.

Попутно Сурков порассуждал о либерализме и демократии. Вспомнил все того же Локка и современного американского политолога Фарида Закарию. Преподнес как открытие, что бывают либеральные недемократии. Надо же! А то никто до него не знал. Однако не будем уходить в эту тему. Неограниченные электоральные демократии действительно несут в себе мощный заряд саморазрушения: демократия без оков опасна, как и диктатор без оков. Желающих углубиться в эту тему могу пригласить почитать Брайна Каплана «Миф о рациональном избирателе: почему демократии выбирают плохую политику» и в пару к нему обязательно Ханса-Хермана Хоппе «Демократия. Низвергнутый бог».

Завершающим аккордом у Суркова звучит проклятие в адрес либерализма в России образца 1917 года и 1991-го. Он полагает, что простодушная толпа радостно пляшет под банджо и балалайку над прахом либеральных идей (заметим, что банджо как-то с русским пейзажем не сочетается). «Сами же не перестанем с тревогой вглядываться в даль — иногда они возвращаются».

Что тут скажешь? Во-первых, толпа не пляшет, поскольку никакого понятия о них у нее нет. Свойство российского «глубинного народа» не только их не иметь, но и не знать о таковых. Во-вторых, в связи с первым роль ангелов — хранителей антилиберальной чистоты, которую Сурков поручает неназванным «самим», напоминает почетный караул у Мавзолея. Идея свободы в России как труп Ильича, поскольку дело его так или иначе, но живет.

*ЛГБТ — признано в РФ экстремистским собществом.

Согласны с автором?
Да
Нет
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Станьте автором колонки
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY31
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
15
279284615
1 час
в кремле все такие ?
Гость
1 час
Боятся они только одного: что придется со временем за это всё ответить. по Закону. А справедливый закон, как правило, работает там где привиты либеральные ценности. вот они как майские жуки и зашевелились
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group выплатил 8-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
25 ноября, 17:00
Новости компаний
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Новости компаний
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ТОП 5
Новости компаний
«Ленстройтрест» в четвертый раз подряд в числе надежных застройщиков страны
25 ноября, 15:25
Наше Радио-Санкт-Петербург – дважды лауреат премии «Радиомания-2024»
25 ноября, 14:51
ЖК «Бионика Заповедная» получил международную архитектурно-дизайнерскую премию
25 ноября, 11:35
Колоноскопия и анализ на скрытую кровь: врачи рассказали о способах диагностики рака кишечника на ранней стадии
24 ноября, 18:00
Поправимое дело: врачи рассказали, какие проблемы решает пластика живота и когда пора ее делать
23 ноября, 18:00
Николай Басков спел для «Героев нашего времени» в БКЗ «Октябрьский»
23 ноября, 13:35
Совмещать материнство и бизнес проще с господдержкой
22 ноября, 22:05
Царскосельские холмы: дружелюбная среда для жителей и их питомцев
22 ноября, 18:00
Продажи в проекте «А101 Лаголово» выросли в октябре почти на 75%
22 ноября, 17:30
Группа Аквилон приобрела второй участок в г. Иваново
22 ноября, 16:30
Квартиры с видом на Неву от «Группы ЛСР»
22 ноября, 16:20
«Группа ЛСР» выводит в продажу новый дом «Пейзажного квартала»
22 ноября, 16:05