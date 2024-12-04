Однажды в Вологде

Нетрудно допустить, что уже вся страна знает об инициативе вологодского губернатора Георгия Филимонова об ограничении продаж алкоголя в будние дни двумя часами в сутки (с 12 до 14 часов). Зато в праздничные и выходные дни спиртное будет продаваться в максимально допустимом федеральным законодательством интервале — с 8 утра и до 23.00!

На прошлой неделе эта инициатива стала региональным законом. Очень мало что в нашей как бы федеративной стране позволено регионам, но вот в этом вопросе узкий диапазон инициативы сохранился.

Еще сравнительно не старые люди помнят «свободную» Россию — федеральное ограничение на продажи алкоголя по времени было введено с июля 2011 г. А до этого — полная вольница! Продавали 24/7. Хорошо это или плохо, пусть каждый судит в соответствии с собственными взглядами.

Отмечу только, что не ограниченная по времени продажа продлилась ровно 21 год (за исключением некоторых регионов РФ). В середине 1990 г. были отменены советские ограничения на продажу крепкого алкоголя (выше 30 градусов) с 11.00 до 19.00. Можно сказать, что в этом вопросе «буржуазном революция» немного опередила крах советской власти и СССР.

В настоящее время в России осталось лишь 27 либеральных регионов, где действуют федеральные временные рамки. Напомню для тех, кто забыл, что Петербург к ним не относится. Есть и весьма оригинальные ограничения. Например, в Чечне вино и крепкий алкоголь продаются лишь с 8 до 10 утра. Для жаворонков. Правда, пиво можно приобрести с 8.00 до 23.00. Четырьмя часами в сутки (11.00-15.00) ограничена продажа в Республике Тыва, шестью часами (14.00-20.00) в Республике Саха.

В некоторых регионах временные ограничения на продажу стали вводится ранее принятия федеральных — с 2006 г. Накопленные результаты позволили провести исследование проблемы. Основной вывод, к которому пришел в 2016 г. профессор НИУ ВШЭ А. Скоробогатов, заключался в следующем: уменьшение потребления водки заводского производства и частичная замена ее самогоном (не полная!).

Побочным эффектом было сокращение малых магазинов, торговавших 24/7, в пользу крупных торговых сетей. В дальнейшем тот же исследователь (в публикации 2021 г.) пришел к довольно неприятному заключению: ограничение продаж введет к более высокой смертности от потребления спиртного в силу обращения к суррогатам.

Социальная природа запрета на алкоголь как результата совпадения устремлений групп, казалось бы, с противоположными интересами была раскрыта в известной статье американского экономиста Б. Яандла «Бутлеггеры и баптисты» (1983 г.). В его примере интерес баптистов в запрете торговли горячительными напитками по воскресениям по моральным соображениям совпадал с интересами бутлеггеров к прибыли в результате торговли ими в обход этого запрета. И, как итог, обе эти группы надавили на политиков, а те установили запрет.

Вернемся к Вологодской области. Будем рассматривать губернатора Филимонова по аналогии с баптистами, наполненными высоконравственными чувствами. Кто же тогда бутлеггеры? Очевидно, что узкое легальное окошко дает привилегии тем, кто в эти часы не работает или же вообще не работает (например, пенсионерам). Для последних потери времени в очередях влекут особо невысокие издержки, так как они не отрывают это время от возможных заработков. А дальше я не уверен, что у малообеспеченных обладателей свободного времени не появится искушение перепродать товар в часы действия «сухого закона». Этим же путем могут пойти не только несчастные старички и старушки, но и более организованные и состоятельные группы.

Вполне законным будет арендовать магазинчик на границе с Вологодской областью и наполнить его спиртным. Желательно на дороге для лучшей доступности. Для борьбы с таким «окружением» губернатору Филимонову придется к 1 марту (дате введения закона) установить таможенные посты на всех сколько-нибудь значимых путях межобластного сообщения. Или просить соседствующих с его областью губернаторов скопировать его запрет.

Выпадающие налоги. Не знаю, делались ли в Вологде их расчеты. Тут может иметь место, во-первых, сокращение поступающих в региональный бюджет акцизов по причине снижения производства алкоголя на территории области (100% этих акцизов идут в федеральный бюджет, но потом 40% распределяется между региональными бюджетами пропорционально производству). Во-вторых, сокращение оборота торговли и, соответственно, налогов. Спиртное, как правило, прибыльный товар. В РФ налог на прибыль составляет 20%, причем 17% поступает в региональные бюджеты.

Экономические потери, возможно, и учитывались. С надеждой компенсировать их сокращением ущерба от пьянства. Что точно не учитывалось, так это политические риски. Откуда они? А от очередей! Они — страшная политическая сила. Сейчас даже одиночный пикет с пустым листочком в руках наша доблестная полиция пресекает. Однако как она разгонит длинные очереди у каждого торгующего алкоголем магазина?

Станут занимать очереди с 11.00, если не с 10.00. И стоять молча не будут. Они окажутся подобием стихийных митингов протеста, где про власть будут говорить не самые лестные слова. Причем эти митинги будут проходить одновременно, в самых разных местах. Всей Росгвардии России не хватит их пресечь.

Так что на месте вологодского губернатора стоило бы подумать. Про Петроград в феврале 1917 г. почитать. Тоже ведь все с очередей начиналось. А завершилось чем? Скрепы и устои порвали! Любимый исторический персонаж г-на Филимонова (Иосиф Сталин) не одобрил бы. Он-то как раз рюмочные поощрял. Понимал «глубинный народ». А вот громко прославившийся губернатор декабристом, согласно ленинской характеристики, оказался. Страшно далек от народа.

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