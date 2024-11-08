США: социализм не прошел, но не ушел

О победе Дональда Трампа кто только не писал. Причем победа сразу тройная. Первая — понятно какая. Выигрыш президентской гонки с разгромным счетом. Причем не только по количеству выборщиков от штатов, но и по абсолютному числу проголосовавших. По правилам имеют значение только выборщики, можно выиграть президентские выборы, но проиграть по общему числу голосов (именно так выиграл Трамп у Клинтон в 2016 г.). Однако в этот раз за Трампа проголосовало 73,4 млн избирателей, а за Камалу Харрис — 69,0 млн.

Второе. Очень важно, что Сенат (верхняя палата Конгресса) из демократического стал республиканским. Преимущество минимальное — 51 сенатор-республиканец из 100. Но тем не менее.

Третье. В нижней палате Конгресса — Палате представителей — Республиканская партия сохранила большинство. Таким образом, первые 2 года президентства Трампу гарантирован «зеленый свет» у законодателей.

Можно указать и на четвертый фактор, облегчающий жизнь Трампу. Еще в первый свой срок он сумел провести через Сенат в Верховный суд консервативных судей. Этот судебный орган в США выполняет функции конституционного суда и может накладывать вето на решения властей.

Почему борьба за пост президента США носила такой ожесточенный характер? Потому что, в отличие от выборов во второй половине XX века, это был выбор между неосоциализмом и американской традицией. Первый прорвался к рычагам президентской власти с приходом Барака Обамы в 2008 г. И держал их в своих руках 8 лет. В 2016 г. он должен был закрепить свой статус в лице Хиллари Клинтон, но вмешался все тот же Трамп. «Глубинное государство» взвыло от боли и стало всячески ему препятствовать. Носителем социализма и главным выгодополучателем от него является несменяемая бюрократия, паразитирующая на обществе и живущая за его счет.

В том, что государство управляется не совсем теми, кто его представляет, можно было убедиться на примере Джо Байдена, изредка просыпавшегося и часто спотыкавшегося. И его вице — веселой дурочке Харрис. Но стоит только об этом заикнуться в академической среде, как такой нарушитель «обета молчания» становится изгоем под вопли политологической тусовки — «теория заговора»! От идеологических стражников американского социализма (амсоца) другого и ожидать не стоит.

Что же такое амсоц? В принципе, он не только американский, но США являются одним из авангардов неосоциализма в современном мире. Происхождение его европейское. Это — идеология Франкфуртской социологической школы. Когда к 30-м гг. прошлого века большевистская идея мировой революции как результата восстания пролетариата сильно поблекла, то неомарксисты из этой школы решили пойти «иным путем»: разрушать культуру капитализма как его нравственную и идеологическую основу. И в отличие от большевизма, эта меньшевистская стратегия мирного и постепенного обрушения капитализма со временем себя оправдала.

Что удалось разрушить?



Во-первых, идентификацию человека с его биологическим полом и, как результат, нормы семейной жизни. Сравнительно редкие отклонения стали выдавать не только за норму, но и, пользуясь советским сленгом, «дело чести, доблести и геройства». Человек победил свою зависимость от биологического начала. Какой восторг! Давайте поощрим этих сопротивленцев природе и наделим их особыми привилегиями (например, в продвижении по службе и т. п.). И будем пропагандировать этот сдвиг. И не только. В Калифорнии — этом испытательном полигоне амсоца — внедрили принудительное невмешательство родителей в трансгендерный переход их несовершеннолетних детей.

Во-вторых, идеологию равенства возможностей путем замены ее на идеологию равенства результатов. Отсюда всевозможные формы так называемой позитивной дискриминации (на самом деле позитивной дискриминация по определению быть не может; это — оксюморон). Эта дискриминация соединяется с откровенным, нескрываемым расизмом. «Критическая расовая теория» уже начинает в некоторых «прогрессистских» штатах вводиться в качестве обязательных политзанятий в госучреждениях, где белые (особенно европейского происхождения) обязаны признаваться в том, какое они дерьмо по своей природе и как они виноваты перед черными, индейцами и еще черт-те знает кем. Во многих университетах существуют парткомы, следящие за исполнением политики DEI (разнообразие, равенство, инклюзивность), заставляющие присягать ей преподавательский состав и настаивающие на увольнении тех, кто усомнится в ее правильности.

В-третьих, культуру прогресса через зеленое безумие. Для этой цели служит новая лысенковщина: пропаганда антропогенного воздействия на климат как вызывающего глобальное потепление. Недавно в СМИ широко была представлена картинка изменения климата Земли за 450 миллионов лет, из которой видно, что сейчас мы находимся чуть ли не в точке с самой низкой среднегодовой температурой. Если бы не искусственное торможение экономики, то США обеспечивали бы углеводородным сырьем полмира, не давая сильно жировать на нефти всяким там королевствам-эмиратам и еще кому похуже.

В-четвертых, гражданскую идентичность путем пропуска через мексиканскую границу всех, кто только в состоянии ее перейти. Да еще в некоторых штатах предоставлялось им право голоса (демократы надеялись, что эти «перебежчики» в знак благодарности за них проголосуют). За время правления Байдена таким путем в США проникли 11 миллионов (!) человек. Причем в значительной части это люди с криминальным прошлым и ведут они себя на вновь обретенной родине соответствующе.

В-пятых, частную собственность. Вмешательство в кадровую политику фирм под предлогом инклюзивности уже есть покушение на прерогативы частной собственности. Однако дела пошли дальше. В штате Нью-Йорк можно заселиться в чужое жилье, ежели таковое пустует. Известен случай, когда хозяйку унаследованного от матери дома арестовали за слишком рьяное настаивание на своих правах собственности. Ну а дальше всех пошла все та жа Калифорния. Там было легализировали кражу в магазинах на сумму до 950 долларов за раз. И потом разного рода активисты выражали неудовольствие тем, что из наиболее неблагополучных районов стали исчезать магазины.

Как все это относится к прошедшим выборам? Вся эта хтонь (и много еще чего абсурдного) продвигается под эгидой Демократической партии, окончательно превратившейся в партию социалистов. Более того, у нее есть свои неафишируемые отряды погромщиков типа движений антифа или BLM («Черные жизни имеют значение»). Возникает в таком случае вопрос: откуда же взялись эти 69 млн голосов за тех, кто творит абсурд и разрушает страну?

Помните о Франкфуртской школе? Многие ее представители и последователи спасались в годы нацизма в США и, работая в университетах, занесли вирус болезни. Она с годами распространялась, пока не захватила почти все гуманитарные факультеты. 90% их преподавателей поддерживают демократов. А кого выпускают все эти факультеты политологии, социологии, антропологии, этнографии и пр.? Правильно, американскую левую образованщину, которая идет работать бюрократами, сотрудниками СМИ и т. д. Бюрократия органически заинтересована в ослаблении капитализма за счет роста регулирования, а следовательно, и числа регулировщиков. Ну и прочие «неприкаянные» (в США есть ироническая поговорка: «Хочешь поговорить с философом — иди в Starbucks») находят себя в образе работников всяких там неправительственных фондов и прочих структур, реализующих амсоц. Кроме того, есть масса людей с затуманенными левой болтовней мозгами. Этому не стоит удивляться: есть же в России множество граждан разного возраста, ностальгирующих по социализму, которого многие из них и не видели. Коллективные расстройства разума никто не отменял.

Как же республиканцам удалось выиграть? Одним словом, достали. Что же так не угадали социологи, предвещавшие острую борьбу на выборах, а то и победу Харрис? Дело в том, что благодаря давлению левых (включая административное: не то скажешь, попадешь под «культуру отмены», а следовательно, с большой вероятностью останешься без работы и без денег) американцы стали врать в опросах. В этом признались 23% избирателей. И демократы попались в то, что американский экономист У. Вайнтроуб назвал дилеммой диктатора: для правильного управления общественными процессами он нуждается в истине, но чем больше он укрепляет свою власть через репрессивные полномочия, тем меньше эта истина становится ему доступна.

Кроме того, социалисты вообще умом не блещут. Они считали, например, что большинство испаноязычных избирателей у них в кармане. Особенно из числа недавних иммигрантов. Однако какого черта едва обустроившиеся в США буду голосовать за тех, кто все время пропускает новых претендентов на их же рабочие места? Калифорния, конечно, демократов поддержала, но и там стали бороться с крайностями левых. Одновременно с выборами прошел референдум, на котором 70% проголосовало за то, что дважды совершенная кража в размере пусть и до 950 долларов рассматривалась не как проступок, а как тяжелое преступление. Кроме того, криминализированы массовые кражи с участием от трех человек. Выдающийся левак — губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом — назвал поддержанные на референдуме изменения в законодательстве «слишком тяжелыми».

Несмотря на благоприятные политические обстоятельства, Трампу предстоит очень тяжелая работа. «Глубинное государство» уже сейчас начнет активно действовать против него, пытаясь через доживающие политические трупы президента и вице-президента за оставшееся до 20.01.2025 г. время максимально осложнить его старт. Подложить ему какую-нибудь свинью, а то и не одну.

Однако далеко не только в этом дело. По большому счету, Трампу нужен свой 1937 год: колоссальная чистка и сокращение госаппарата. Не менее решительная, чем та, которую провел в Аргентине Хавьер Милей. А также необходима безоговорочная отмена многих внедренных демократами практик, объявление их противоречащими конституции (Верховный суд в помощь) с тем, чтобы было очень трудно или невозможно их возродить. Красные (голосовавшие за республиканцев) штаты должны поддержать «отмену левых» на своем уровне. Таких «отмен» уже было немало, но в этом деле нельзя останавливаться.

Сложнее же всего вычистить амсоц из голов. В поколении зумеров его гораздо больше, чем в поколении бумеров. И этот процесс идет по нарастающей: чем моложе — тем, как правило, левее. Социализм в этот раз не прошел. Тем не менее, это совсем не означает, что он ушел. Болезнь куда более заразная, чем о ней думают.

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