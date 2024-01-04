А здесь вы были? Еще девять музеев Петербурга, которые стоит посетить

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«(От)Личный Петербург» уверен: вы точно не бывали во всех музеях нашего города. И зима — самое подходящее время года, чтобы это исправить. Рассказываем, где и как посмотреть на модели поездов XIX века, наплавные мосты, редкие ископаемые, скелет утконосого динозавра и «внутренности» Нарвских ворот.

Нарвские триумфальные ворота Адрес: пл. Стачек, 1

Вы знали, что внутрь Нарвских Триумфальных ворот на площади Стачек можно попасть? Это единственная в Петербурге скульптура, которую легко увидеть с изнанки!

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Внутри ворот спрятано трехэтажное здание с подвалом. На верхний этаж ведут винтовые лестницы. В музее рассказывается об Отечественной войне 1812 года и об истории создания триумфальных ворот.



Лишь кратко напомним: они были установлены на площади в честь победы России в войне с армией Наполеона в 1834 году. Ворота заменили первоначальную деревянную арку из дерева, возведенную архитектором Джакомо Кваренги для торжественной встречи русской гвардии, возвращающейся с победой из Парижа в 1814 году.

Центральный музей железнодорожного транспорта Адрес: Садовая ул., 50

Музей, основанный еще в 1813 году, — настоящая кладезь интересных фактов об истории российской инженерной мысли. В основу коллекции легли модели, которые выполнялись «для ясного понимания чертежей» под руководством Августина де Бетанкура, основоположника инженерного дела в России. Затем фонды существенно пополнились в середине XIX века, когда власти приказали присылать модели и чертежи построенных сооружений всем учреждениям, занимающиеся строительством в России.

Сегодня здесь можно, например, поглазеть на модели локомотивов и вагонов XIX–XX веков, в том числе тех, оригиналы которых до наших дней не сохранились. Важнейший экспонат — модель паровоза «Проворный». Как говорят в музее, это старейшая техническая модель паровоза в мире, изготовленная еще в 1839 году, когда настоящий «Проворный» курсировал между Петербургом и Царским Селом. Отдельный зал посвящен железнодорожным мостам. А завершает основную экспозицию интерактивный зал истории Санкт-Петербургского метрополитена.

Центральный музей связи имени А. С. Попова Адрес: Почтамтская ул., 4

В этом музее можно в деталях познакомиться с историей почтовой, телеграфной, телефонной, мобильной, теле- и радиосвязи России. Он ведет свою историю с 1872 года — в его основу легла Политехническая выставка, которая проходила на территории московского Кремля. После нее музей на постоянной основе заработал в Петербурге. Экспозиция состояла из телеграфов, которые вернулись в город из Москвы.

Современная экспозиция была создана в 2003 году. Сегодня тут проводят и специализированные экскурсии — например, в фонд почтовых марок. Ну и отдельный повод посетить этот музей — увидеть дворец Александра Андреевича Безбородко. Его в конце XVIII века построили по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Исторические интерьеры частично сохранились до наших дней.

Музей истории подводных сил России им. А. И. Маринеско Адрес: Кондратьевский пр., 83, к. 1

Этот музей называют единственным в России государственным музеем истории подводных сил. Он назван в честь советского подводника Александра Ивановича Маринеско — вместе с другими подводниками он похоронен неподалеку, на Богословском кладбище.

Экспозиция выстроена в виде подводной лодки. В первом зале вы найдете пять «отсеков», рассказывающих об этапах развития российского подводного флота. Можно узнать о его зарождении, становлении подводных сил советского Военно-морского флота, его роли в победе в Великой Отечественной войне 1941–1945, развитии подводного кораблестроения во времена холодной войны.

Во втором зале можно посмотреть на настоящее оружие, приборный состав и оборудование подводных лодок. В третьем зале — увидеть модели дизель-электрических и атомных подводных лодок разного назначения, построенные в 1990–2000-е годы. Музей мостов Адрес: Мучной пер., 2

Этот филиал Центральный музей железнодорожного транспорта достоин отдельного посещения. В коллекции — более 20 моделей петербургских мостов. Среди них и те, что не сохранились. Например, модели Египетского и Пантелеймоновского мостов, модель первого наплавного моста через Неву и один из первых проектов постоянного моста через Неву 1762 года. Есть даже действующая модель Николаевского (Благовещенского) моста с откатным разводным пролетом!

Также в музее выставлены еще несколько десятков моделей, раскрывающих историю мостостроения с древнейших времен до наших дней.

Музей «Нарвская застава» Адрес: ул. Ивана Черных, 23

Нарвская застава — исторический район на территории южного побережья Финского залива. Здесь располагалась Петергофская дорога — бывший парадный въезд в столицу Российской империи. Вокруг формировалось аристократическое предместье. В одной из типичных «дач» и расположен музей «Нарвская застава» — в бывшей усадьбе княгини Екатерины Дашковой, соратницы Екатерины II.

Здесь можно посмотреть на полноценную краеведческую экспозицию. Посетители узнают о допетербургском периоде освоения этих земель, об основании аристократического предместья Петергофской дороги при Петре I и, разумеется, о судьбе хозяйки усадьбы. Кроме того, в музее можно посмотреть на реконструкцию старинного трактира «Великобританский» — он открылся здесь после отъезда княгини Дашковой из Петербурга в 1805 году. Музей «Невская застава» Адрес: Ново-Александровская ул., 23

Еще один краеведческий музей расположен в Невском районе Петербурга. Он занимает историческое деревянное здание, построенное еще в 1894 году. Дом этот посещал Ленин — тут жил рабочий Василий Шелгунов, который не раз помогал будущему революционеру. Именно поэтому еще в 1967 году в здании торжественно открывался Музей Революционной истории Невской заставы. В 90-е он превратился в краеведческий.

Сегодня в залах можно узнать об истории жилого дома и музея, подпольной работе Ленина и Шелгунова, промышленном развитии территории, массовом жилом строительстве в Невском районе. Здесь воссоздана обстановка домашнего быта квалифицированного рабочего конца XIX века, представлены многочисленные документы, воспоминания и артефакты. Год назад появилось и иммерсивное пространство: мультимедийная экспозиция с эффектом погружения.

Палеонтологический музей СПбГУ Адрес: Университетская наб., 7; 16 линия В.О., д. 29

В этот музей рекомендуем отправиться всем фанатам темы эволюции. Здесь можно в деталях узнать про зарождение жизни на Земле и ее изменения. В фондах музея — более 47 тысяч ископаемых растений и животных.

Коллекции уже больше 150 лет. Музей отсчитывает свою историю с 1865 года, когда был создан Палеонтологический кабинет под руководством российского геолога Эдуарда Гофмана. В фондах также хранятся предметы коллекции Геологического кабинета, основанного Александром Иностранцевым в 1873 году, и Палеонтологического кабинета кафедры палеонтологии, основанной в 1919 году геологом и палеонтологом Михаилом Янишевским.

Попасть сюда можно без предварительной записи, но в определенные дни недели и не в праздники. Подробности — здесь.

Центральный научно-исследовательский геологоразведочный музей имени академика Ф. Н. Чернышева Адрес: Средний проспект В. О., 74

Любителям красивых камней и минералов точно нужно здесь побывать. Это один из крупнейших естественно-исторических музеев мира: в коллекционном фонде — около 1 миллиона единиц хранения. А в выставочных залах общей площадью 3750 кв. м экспонируются более 80 000 образцов минералов, горных пород, руд, ископаемой фауны и флоры.

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Все залы поделены на три блока: «Региональная геология», «Полезные ископаемые» и «Монографическая палеонтология». Среди экспонатов — основные разновидности горных пород каждого региона России и стран, которые раньше находились в составе СССР; скелет утконосого динозавра, нижняя челюсть мозазавра, фрагменты костного покрова панцирных рыб. А еще памятник российского камнерезного искусства 30-х годов XX века, панно «Индустрия социализма», выполненное в технике флорентийской и русской мозаики из ювелирно-поделочных камней.

Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Фото: Елизавета Ивантей / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



