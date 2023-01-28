Хлеб, рок и парфюмерия. 10 музеев Петербурга, о которых вы могли не знать

Если вы думаете, что во всех городских музеях уже были, уверены: это не так. В тени дворцов и музеев-квартир великих писателей скрываются менее известные, но не менее интересные коллекции — созданные порой на одном лишь личном энтузиазме основателей. Где посмотреть на трость Элиса Купера, как понюхать редчайшие экземпляры духов и по какому адресу выставлены трехсолетние столярные инструменты — в новой подборке «(От)Личного Петербурга».
Предыдущий гид по музеям читайте здесь.
О хлебе — в деревянном доме в сердце Петроградки
Музей хлеба
Улица Михайлова, 2
В маленьком деревянном доме на улице Михайлова, 2 прячется эта необычная экспозиция. Она охватывает весь путь хлебобулочных изделий в истории России, начиная с культуры восточных славян.
В музее восстановлены интерьеры петербургской хлебной лавки времен Российской империи. Отдельные экспонаты посвящены работе ленинградских хлебозаводов во время блокады. О русской кухне в целом здесь тоже рассказывают: в залах можно найти старинные рецепты, предметы кухонной утвари (включая, например, вафельницу и формы для выпечки XIX века), дореволюционные обертки конфет.
Перед тем, как зайти в музей, советуем внимательно осмотреть здание: это памятник деревянной архитектуры Петербурга первой половины XIX века. Он сохранился почти в первозданном виде, так что внутри вы найдете оригинальные изразцовые печи, деревянную лестницу, панели и плафоны.
Квартира последователя идей евразийства
Музей-квартира Льва Гумилева
Коломенская улица, 1
Лев Гумилев — историк, востоковед, этнолог, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева — последние годы жизни провел на Коломенской, 1. Здесь он застал распад СССР, лечился от последствий инсульта, правил гранки книг и давал многочисленные интервью. В 1994-м, спустя два года после его смерти, в квартире открыли музей — и он работает до сих пор.
Несколько комнат сохранены точно в таком же виде, какими они были при жизни мыслителя: здесь его книги, картины, фотографии, подарки, письменный стол, даже архив с рукописями работ, научной перепиской, фотографиями, аудио- и видеозаписями. В музее периодически устраивают выставки, круглые столы и вечера с лекциями.
Коллекция фанатов рока
Музей рок-артефактов
Звенигородская, 11
Семь лет назад в Петербурге заработала экспозиция для настоящих фанатов тяжелой музыки: музей рок-артефактов. Тут есть невероятное: трость Элиса Купера, сет-лист Red Hot Chili Peppers, который перед выходом на сцену от руки написал Энтони Кидис, шпаргалка ZZ TOP, использовавшаяся участниками группы для разговора с россиянами, медиаторы Metallica и матрешка с автографом Кита Флинта — умершего четыре года назад участника The Prodigy.
Музей основали сотрудники агентства музыкальных фестивалей, так что все экспонаты добыты ими и их друзьями на концертах. Экспозиция находится на Звенигородской, 11. Чтобы побывать на ней, нужна предварительная запись.
Музей духов (их можно пробовать!)
Музей парфюмерии
9-я линия Васильевского острова, 48
Музей парфюмерии на 9-й линии Васильевского острова, 48 не просто богат на экспонаты, но еще и интерактивен: тут можно понюхать с блоттера (специальной бумажной полоски) ароматы, которым уже 100 лет. Экскурсии проходят в режиме чаепития за большим столом: гости рассаживаются поудобнее, а хозяйка Элина Арсеньева показывает им флаконы, объясняет, чем они интересны, и дает с ними познакомиться.
В коллекции представлены, например, французские L'Origan Coty, созданные в 1905 году, Shalimar Guerlain 1922 года, легендарные советские «Красная Москва» и «Чайка», названная в честь Валентины Терешковой. Есть здесь и современные локальные ароматы «Петербургская пышка», «Фонтаны Петергофа», «Корюшка пошла».
Поскольку музей — частный, чтобы попасть в него, нужно заранее записываться. И приходить лучше не одному, а в группе от 2 до 6 человек — так выйдет дешеве.
Петербургское фотоателье XIX века
Музей истории фотографии
Улица Профессора Попова, 23В
Искусству светописи — фотографии — в Петербурге посвящены несколько экспозиций: есть и «Росфото» на Большой Морской улице, и «Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы» на Невском проспекте. Третья находится на улице Профессора Попова, 23В: в «Музее истории фотографии» (его еще называют «МИФ») рассказывается о мировом развитии этого искусства.
Постоянная коллекция занимает четыре зала: в одном воссоздан интерьер ателье петербургского фотографа второй половины XIX века, во втором — атмосфера магазина фотографических принадлежностей начала двадцатого. Третий зал обустроен как зарубежное фотоагентство середины прошлого столетия, а четвертый играет роль ленинградской коммуналки, где мог бы обитать увлеченный коллекционер советской фототехники.
Самостоятельный осмотр залов музея — бесплатный, но за деньги можно заказать экскурсию. Еще здесь регулярно проходят выставки и мастер-классы: по фотографированию на пленку, коллажу, работе со светочувствительной бумагой.
Бывший штаб авангардистов
Музей петербургского авангарда
Улица Профессора Попова, 10
Прямо напротив «МИФ» находится Музей петербургского авангарда. Само по себе деревянное здание на Профессора Попова, 10 — один из его главных экспонатов.
В особняке в 1912 году поселились художники Михаил Матюшин и Елена Гуро — и с тех пор их квартира на втором этаже стала центром петербургского авангарда: сюда приходили художники Казимир Малевич и Павел Фиолонов, литераторы Максим Горький, Алексей Крученых, жили и работали Владимир Маяковский и Велимир Хлебников.
В мемориальной части музея — воссозданная мастерская Матюшина и комната Гуро с принадлежавшими им предметами: пианино, письменным столом, шкафом. Постоянная экспозиция рассказывает о становлении авангардной культуры в России и петербургско-ленинградском авангардном искусстве 1910–1930-х годов. Здесь есть коллекция живописи и графики, книги, манифесты, брошюры, фотографии и публикации, связанные с развитием этого течения в искусстве.
О непарадном Петербурге
Музей «Разночинный Петербург»
Большой Казачий переулок, 7
Ему в следующем году стукнет 100 лет. Когда-то он был музеем-квартирой Владимира Ленина, потом стал музеем истории революционно-демократического движения 1880–1890-х годов, а сейчас его название «Разночинный Петербург». И сегодня он — о непарадной истории нашего города.
Здесь есть «Блокадная комната семьи Агте», два зала, посвященные Ленину — все-таки он жил в этом доме с 1894 по 1895 годы, — и отдельная экспозиция об историческом районе Семенцы. На территории между нынешними Московским проспектом, Обводным каналом, Загородным проспектом и Введенским каналом в XVIII веке квартировал Семеновский полк — отсюда его название.
По Семенцам рекомендуем вам погулять после похода в музей. На сайте «Разночинного Петербурга» собраны фотографии интересных архитектурных деталей с указанием адресов — попробуйте устроить себе квест. Возможно, вам даже повезет попасть в какую-нибудь парадную: в этом районе удивительная концентрация тех, что до наших дней сохранились в подлинном виде.
Куклы и котики
Музей кукол
Камская улица, 8
Это еще и театр: в здании на Камской улице, 8 можно не только познакомиться с самыми разными предметами театрального искусства, но и посмотреть спектакль с их участием.
На витринах все экспонаты выставлены в особой компоновке, напоминающей театральные сцены. В 12 выставочных залах обитают интерьерные куклы, театральные, русские фольклорные, обрядовые, даже фривольные (18+).
Еще здесь регулярно проводятся мастер-классы и спектакли. А по залам ходят хвостатые хранители музея: котики Кнопка, Ёжка и Матроскин.
Коллекция предметов советского быта
Музей повседневной культуры Ленинграда 1945–1965 годов
4-я линия Васильевского острова, 19
Петербургский коллекционер и культуролог Наталья Баландина многие годы собирала предметы быта ленинградцев. На основе ее собрания в городе заработал «XX лет после Войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945–1965 годов». Он расположен на 4-й линии Васильевского острова, 19.
Здесь представлено огромное количество предметов, которые выпускались на ленинградских заводах в середине XX века: пудреницы «Ленэмальера», посуда «Ленинградского опытного завода», мужской станок «Завода пластмассовых приборов».
Постоянно музей работает в пятницу и воскресенье с 12:00 до 18:00. Если хотите прийти в другие дни, нужна предварительная запись.
Станки и рубанки, которым несколько веков
Музей старинных инструментов
Улица Возрождения, 20
Вы когда-нибудь видели токарный станок начала XIX века? А шведский рубанок (его используют для строгания дерева) 1728 года? Если нет, но вам интересно — посетите музей старинных инструментов на улице Возрождения, 20.
Его создатели когда-то нашли несколько исторических экземпляров на своих же складах, а потом начали целенаправленно собирать столетние инструменты отовсюду — и искать о них информацию. Сейчас в их коллекции несколько тысяч экспонатов, причем большая часть прошла через действующую при музее реставрационную мастерскую.
Посмотреть на некоторые инструменты и узнать их историю можно на сайте. Офлайн экспозиция работает с понедельника по субботу — с 9 до 18 часов.