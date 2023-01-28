Хлеб, рок и парфюмерия. 10 музеев Петербурга, о которых вы могли не знать

В маленьком деревянном доме на улице Михайлова, 2 прячется эта необычная экспозиция. Она охватывает весь путь хлебобулочных изделий в истории России, начиная с культуры восточных славян.



В музее восстановлены интерьеры петербургской хлебной лавки времен Российской империи. Отдельные экспонаты посвящены работе ленинградских хлебозаводов во время блокады. О русской кухне в целом здесь тоже рассказывают: в залах можно найти старинные рецепты, предметы кухонной утвари (включая, например, вафельницу и формы для выпечки XIX века), дореволюционные обертки конфет.



Перед тем, как зайти в музей, советуем внимательно осмотреть здание: это памятник деревянной архитектуры Петербурга первой половины XIX века. Он сохранился почти в первозданном виде, так что внутри вы найдете оригинальные изразцовые печи, деревянную лестницу, панели и плафоны.