    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -10

    4 м/с, ю-з

    766мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd69.34eur75.41

    Хлеб, рок и парфюмерия. 10 музеев Петербурга, о которых вы могли не знать

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Хлеб, рок и парфюмерия. 10 музеев Петербурга, о которых вы могли не знать

    304
    обсудить
    Фото: Павел Каравашкин
    ПоделитьсяПоделиться

    Если вы думаете, что во всех городских музеях уже были, уверены: это не так. В тени дворцов и музеев-квартир великих писателей скрываются менее известные, но не менее интересные коллекции — созданные порой на одном лишь личном энтузиазме основателей. Где посмотреть на трость Элиса Купера, как понюхать редчайшие экземпляры духов и по какому адресу выставлены трехсолетние столярные инструменты — в новой подборке «(От)Личного Петербурга».

    Предыдущий гид по музеям читайте здесь.

    Фото: Павел Каравашкин
    Фото: Санкт-Петербургский музей хлеба
    Фото: Музей-квартира Льва Гумилева
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: Музей парфюмерии в Петербурге
    Фото: Музей истории фотографии (МИФ)
    Фото: Citywalls
    Фото: Музей «Разночинный Петербург»
    Фото: Петербургский Музей Кукол
    Фото: XX лет после Войны
    Фото: Rubankov.ru
    1

    О хлебе — в деревянном доме в сердце Петроградки

    Музей хлеба

    Улица Михайлова, 2

    В маленьком деревянном доме на улице Михайлова, 2 прячется эта необычная экспозиция. Она охватывает весь путь хлебобулочных изделий в истории России, начиная с культуры восточных славян.

    В музее восстановлены интерьеры петербургской хлебной лавки времен Российской империи. Отдельные экспонаты посвящены работе ленинградских хлебозаводов во время блокады. О русской кухне в целом здесь тоже рассказывают: в залах можно найти старинные рецепты, предметы кухонной утвари (включая, например, вафельницу и формы для выпечки XIX века), дореволюционные обертки конфет.

    Перед тем, как зайти в музей, советуем внимательно осмотреть здание: это памятник деревянной архитектуры Петербурга первой половины XIX века. Он сохранился почти в первозданном виде, так что внутри вы найдете оригинальные изразцовые печи, деревянную лестницу, панели и плафоны.

    Фото: Павел Каравашкин
    Фото: Санкт-Петербургский музей хлеба
    Фото: Музей-квартира Льва Гумилева
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: Музей парфюмерии в Петербурге
    Фото: Музей истории фотографии (МИФ)
    Фото: Citywalls
    Фото: Музей «Разночинный Петербург»
    Фото: Петербургский Музей Кукол
    Фото: XX лет после Войны
    Фото: Rubankov.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    2

    Квартира последователя идей евразийства

    Музей-квартира Льва Гумилева

    Коломенская улица, 1

    Лев Гумилев — историк, востоковед, этнолог, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева — последние годы жизни провел на Коломенской, 1. Здесь он застал распад СССР, лечился от последствий инсульта, правил гранки книг и давал многочисленные интервью. В 1994-м, спустя два года после его смерти, в квартире открыли музей — и он работает до сих пор.

    Несколько комнат сохранены точно в таком же виде, какими они были при жизни мыслителя: здесь его книги, картины, фотографии, подарки, письменный стол, даже архив с рукописями работ, научной перепиской, фотографиями, аудио- и видеозаписями. В музее периодически устраивают выставки, круглые столы и вечера с лекциями.

    Фото: Павел Каравашкин
    Фото: Санкт-Петербургский музей хлеба
    Фото: Музей-квартира Льва Гумилева
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: Музей парфюмерии в Петербурге
    Фото: Музей истории фотографии (МИФ)
    Фото: Citywalls
    Фото: Музей «Разночинный Петербург»
    Фото: Петербургский Музей Кукол
    Фото: XX лет после Войны
    Фото: Rubankov.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    3

    Коллекция фанатов рока

    Музей рок-артефактов

    Звенигородская, 11

    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой

    Семь лет назад в Петербурге заработала экспозиция для настоящих фанатов тяжелой музыки: музей рок-артефактов. Тут есть невероятное: трость Элиса Купера, сет-лист Red Hot Chili Peppers, который перед выходом на сцену от руки написал Энтони Кидис, шпаргалка ZZ TOP, использовавшаяся участниками группы для разговора с россиянами, медиаторы Metallica и матрешка с автографом Кита Флинта — умершего четыре года назад участника The Prodigy.

    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой

    Музей основали сотрудники агентства музыкальных фестивалей, так что все экспонаты добыты ими и их друзьями на концертах. Экспозиция находится на Звенигородской, 11. Чтобы побывать на ней, нужна предварительная запись.

    Фото: Павел Каравашкин
    Фото: Санкт-Петербургский музей хлеба
    Фото: Музей-квартира Льва Гумилева
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: Музей парфюмерии в Петербурге
    Фото: Музей истории фотографии (МИФ)
    Фото: Citywalls
    Фото: Музей «Разночинный Петербург»
    Фото: Петербургский Музей Кукол
    Фото: XX лет после Войны
    Фото: Rubankov.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    4

    Музей духов (их можно пробовать!)

    Музей парфюмерии

    9-я линия Васильевского острова, 48

    Музей парфюмерии на 9-й линии Васильевского острова, 48 не просто богат на экспонаты, но еще и интерактивен: тут можно понюхать с блоттера (специальной бумажной полоски) ароматы, которым уже 100 лет. Экскурсии проходят в режиме чаепития за большим столом: гости рассаживаются поудобнее, а хозяйка Элина Арсеньева показывает им флаконы, объясняет, чем они интересны, и дает с ними познакомиться.

    В коллекции представлены, например, французские L'Origan Coty, созданные в 1905 году, Shalimar Guerlain 1922 года, легендарные советские «Красная Москва» и «Чайка», названная в честь Валентины Терешковой. Есть здесь и современные локальные ароматы «Петербургская пышка», «Фонтаны Петергофа», «Корюшка пошла».

    Поскольку музей — частный, чтобы попасть в него, нужно заранее записываться. И приходить лучше не одному, а в группе от 2 до 6 человек — так выйдет дешеве.

    Фото: Павел Каравашкин
    Фото: Санкт-Петербургский музей хлеба
    Фото: Музей-квартира Льва Гумилева
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: Музей парфюмерии в Петербурге
    Фото: Музей истории фотографии (МИФ)
    Фото: Citywalls
    Фото: Музей «Разночинный Петербург»
    Фото: Петербургский Музей Кукол
    Фото: XX лет после Войны
    Фото: Rubankov.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    5

    Петербургское фотоателье XIX века

    Музей истории фотографии

    Улица Профессора Попова, 23В

    Искусству светописи — фотографии — в Петербурге посвящены несколько экспозиций: есть и «Росфото» на Большой Морской улице, и «Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы» на Невском проспекте. Третья находится на улице Профессора Попова, 23В: в «Музее истории фотографии» (его еще называют «МИФ») рассказывается о мировом развитии этого искусства.

    Постоянная коллекция занимает четыре зала: в одном воссоздан интерьер ателье петербургского фотографа второй половины XIX века, во втором — атмосфера магазина фотографических принадлежностей начала двадцатого. Третий зал обустроен как зарубежное фотоагентство середины прошлого столетия, а четвертый играет роль ленинградской коммуналки, где мог бы обитать увлеченный коллекционер советской фототехники.

    Самостоятельный осмотр залов музея — бесплатный, но за деньги можно заказать экскурсию. Еще здесь регулярно проходят выставки и мастер-классы: по фотографированию на пленку, коллажу, работе со светочувствительной бумагой.

    Фото: Павел Каравашкин
    Фото: Санкт-Петербургский музей хлеба
    Фото: Музей-квартира Льва Гумилева
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: Музей парфюмерии в Петербурге
    Фото: Музей истории фотографии (МИФ)
    Фото: Citywalls
    Фото: Музей «Разночинный Петербург»
    Фото: Петербургский Музей Кукол
    Фото: XX лет после Войны
    Фото: Rubankov.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    6

    Бывший штаб авангардистов

    Музей петербургского авангарда

    Улица Профессора Попова, 10

    Фото: Citywalls

    Прямо напротив «МИФ» находится Музей петербургского авангарда. Само по себе деревянное здание на Профессора Попова, 10 — один из его главных экспонатов.

    В особняке в 1912 году поселились художники Михаил Матюшин и Елена Гуро — и с тех пор их квартира на втором этаже стала центром петербургского авангарда: сюда приходили художники Казимир Малевич и Павел Фиолонов, литераторы Максим Горький, Алексей Крученых, жили и работали Владимир Маяковский и Велимир Хлебников.

    В мемориальной части музея — воссозданная мастерская Матюшина и комната Гуро с принадлежавшими им предметами: пианино, письменным столом, шкафом. Постоянная экспозиция рассказывает о становлении авангардной культуры в России и петербургско-ленинградском авангардном искусстве 1910–1930-х годов. Здесь есть коллекция живописи и графики, книги, манифесты, брошюры, фотографии и публикации, связанные с развитием этого течения в искусстве.

    Фото: Павел Каравашкин
    Фото: Санкт-Петербургский музей хлеба
    Фото: Музей-квартира Льва Гумилева
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: Музей парфюмерии в Петербурге
    Фото: Музей истории фотографии (МИФ)
    Фото: Citywalls
    Фото: Музей «Разночинный Петербург»
    Фото: Петербургский Музей Кукол
    Фото: XX лет после Войны
    Фото: Rubankov.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    7

    О непарадном Петербурге

    Музей «Разночинный Петербург»

    Большой Казачий переулок, 7

    Ему в следующем году стукнет 100 лет. Когда-то он был музеем-квартирой Владимира Ленина, потом стал музеем истории революционно-демократического движения 1880–1890-х годов, а сейчас его название «Разночинный Петербург». И сегодня он — о непарадной истории нашего города.

    Здесь есть «Блокадная комната семьи Агте», два зала, посвященные Ленину — все-таки он жил в этом доме с 1894 по 1895 годы, — и отдельная экспозиция об историческом районе Семенцы. На территории между нынешними Московским проспектом, Обводным каналом, Загородным проспектом и Введенским каналом в XVIII веке квартировал Семеновский полк — отсюда его название.

    По Семенцам рекомендуем вам погулять после похода в музей. На сайте «Разночинного Петербурга» собраны фотографии интересных архитектурных деталей с указанием адресов — попробуйте устроить себе квест. Возможно, вам даже повезет попасть в какую-нибудь парадную: в этом районе удивительная концентрация тех, что до наших дней сохранились в подлинном виде.

    Фото: Павел Каравашкин
    Фото: Санкт-Петербургский музей хлеба
    Фото: Музей-квартира Льва Гумилева
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: Музей парфюмерии в Петербурге
    Фото: Музей истории фотографии (МИФ)
    Фото: Citywalls
    Фото: Музей «Разночинный Петербург»
    Фото: Петербургский Музей Кукол
    Фото: XX лет после Войны
    Фото: Rubankov.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    8

    Куклы и котики

    Музей кукол

    Камская улица, 8

    Это еще и театр: в здании на Камской улице, 8 можно не только познакомиться с самыми разными предметами театрального искусства, но и посмотреть спектакль с их участием.

    На витринах все экспонаты выставлены в особой компоновке, напоминающей театральные сцены. В 12 выставочных залах обитают интерьерные куклы, театральные, русские фольклорные, обрядовые, даже фривольные (18+).

    Еще здесь регулярно проводятся мастер-классы и спектакли. А по залам ходят хвостатые хранители музея: котики Кнопка, Ёжка и Матроскин.

    Фото: Павел Каравашкин
    Фото: Санкт-Петербургский музей хлеба
    Фото: Музей-квартира Льва Гумилева
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: Музей парфюмерии в Петербурге
    Фото: Музей истории фотографии (МИФ)
    Фото: Citywalls
    Фото: Музей «Разночинный Петербург»
    Фото: Петербургский Музей Кукол
    Фото: XX лет после Войны
    Фото: Rubankov.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    9

    Коллекция предметов советского быта

    Музей повседневной культуры Ленинграда 1945–1965 годов

    4-я линия Васильевского острова, 19

    Петербургский коллекционер и культуролог Наталья Баландина многие годы собирала предметы быта ленинградцев. На основе ее собрания в городе заработал «XX лет после Войны. Музей повседневной культуры Ленинграда 1945–1965 годов». Он расположен на 4-й линии Васильевского острова, 19.

    Здесь представлено огромное количество предметов, которые выпускались на ленинградских заводах в середине XX века: пудреницы «Ленэмальера», посуда «Ленинградского опытного завода», мужской станок «Завода пластмассовых приборов».

    Постоянно музей работает в пятницу и воскресенье с 12:00 до 18:00. Если хотите прийти в другие дни, нужна предварительная запись.

    Фото: Павел Каравашкин
    Фото: Санкт-Петербургский музей хлеба
    Фото: Музей-квартира Льва Гумилева
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: Музей парфюмерии в Петербурге
    Фото: Музей истории фотографии (МИФ)
    Фото: Citywalls
    Фото: Музей «Разночинный Петербург»
    Фото: Петербургский Музей Кукол
    Фото: XX лет после Войны
    Фото: Rubankov.ru
    ПоделитьсяПоделиться
    10

    Станки и рубанки, которым несколько веков

    Музей старинных инструментов

    Улица Возрождения, 20

    Фото: Rubankov.ru

    Вы когда-нибудь видели токарный станок начала XIX века? А шведский рубанок (его используют для строгания дерева) 1728 года? Если нет, но вам интересно — посетите музей старинных инструментов на улице Возрождения, 20.

    Его создатели когда-то нашли несколько исторических экземпляров на своих же складах, а потом начали целенаправленно собирать столетние инструменты отовсюду — и искать о них информацию. Сейчас в их коллекции несколько тысяч экспонатов, причем большая часть прошла через действующую при музее реставрационную мастерскую.

    Посмотреть на некоторые инструменты и узнать их историю можно на сайте. Офлайн экспозиция работает с понедельника по субботу — с 9 до 18 часов.

    Фото: Павел Каравашкин
    Фото: Санкт-Петербургский музей хлеба
    Фото: Музей-квартира Льва Гумилева
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: предоставлено сотрудницей музея Анной Туровой
    Фото: Музей парфюмерии в Петербурге
    Фото: Музей истории фотографии (МИФ)
    Фото: Citywalls
    Фото: Музей «Разночинный Петербург»
    Фото: Петербургский Музей Кукол
    Фото: XX лет после Войны
    Фото: Rubankov.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    О проекте «(От)Личный Петербург»

    «Фонтанка» составила новый гид по городу, где вы узнаете о «вечных» местах Ленинграда и Петербурга (от культовой пышечной до кафе, где был Пушкин перед дуэлью), винтажных магазинах и крафтовых мастерских, гастрономических приключениях и дизайнерских отелях, банях, общественных пространствах, местах для отдыха с семьей, о лучших экскурсионных проектах, местах съемок кино и секретных коллекциях музеев.

    Читайте наш путеводитель, осваивайте с ним новые маршруты!

    Проект «(От)Личный Петербург» проводится совместно с комитетом по развитию туризма.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close